Agnes RF微針治療 色斑的剋星陳惠萍醫美診所打造無斑美女

陳惠萍醫師診所擁有最溫和、安全、有效的NeoGen Plasma和Agnes RF及picocare儀器，經驗豐富的她可以針對您的需要提供最有效的治療。

色斑是由於皮膚先天或後天的黑色素增加以及沉澱而形成和其他周圍皮膚顏色不同的斑點，而Agnes RF微針治療是美容醫療系統的一大創新，利用熱能燃燒皮下脂肪，採局部性的微針治療方式。陳惠萍醫美診所的機器配備有微型絕緣針的安全檢查系統，可以保護人體表皮膚免受灼傷，絕對安全並保證治療效果，主要針對皺紋、眼袋、汗腺瘤、黑頭、青春痘、各種痘痘、眼袋皺紋雙下疤、法令紋等。

現今醫美技術越來越發達，整型已經不是藝人的專利，愛美族在臉上、身上進行微調早已不是稀奇事。隨著歲數漸長，骨膠原漸漸流失，變得沒有彈性，皮膚也因色素慢慢沉澱而顯得沒有光澤。目前最流行的「逆齡法寶」是新概念的非手術 「醫美手段」，能讓年齡倒退，留住青春與美麗。

陳惠萍醫師具有豐富的醫學 美容治療經驗，附設最先進的美容儀器，針對各種皮膚腫瘤及癌前病變，提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑、疤痕等。地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點；接受保險 ，無保險者提供優惠。