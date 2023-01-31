紐約卡茨基爾雲頂世界暢玩百家樂及牌九賭桌

紐約卡茨基爾雲頂世界，暢玩百家樂及牌九賭桌。

紐約上州 Catskills雲頂世界卡茨基爾大賭場是離紐約市 車程最短的賭場，讓您享受超過150張賭桌，其中包括百家樂及牌九等博彩遊戲。歡迎民眾前往場玩老虎機等賭桌遊戲，紐約賓客除可輕鬆自行駕車前往博彩消閒耍樂外，賭場每天/每週自華埠、艾姆赫斯特、法拉盛、布碌崙等地提供往返發財巴士，歡迎選擇就近上車地點及巴士公司。

雲頂世界卡茨基爾大賭場屬拉斯維加斯式的博彩城，距紐約市不到100哩，車程約兩小時，可提供鄰近其他賭場無法比擬的娛樂體驗。賭場十萬平方英尺的娛樂空間，擁有一百五十張拉斯維加斯式賭桌，包括：百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。

雲頂世界卡茨基爾賭場有最新穎頂尖的娛樂設備及自然純淨的山林美景，賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身 中心，全部五星級設備。

賭場入口右邊酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷處於其中。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外的山色美景盡收眼底。賭場內最新穎頂尖的娛樂設備加上自然純淨山林美景，絕對讓雲頂卡茨基爾成為您最喜愛的娛樂地點。