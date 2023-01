近期活動

● junzi Columbia - Chinese New Year Tanghulu Pop-up

君子食堂哥大 店 - 春节手工现做糖葫芦快闪(線下)

1月30日(週一)下午2點半至下午5點

主辦:junzi kitchen - Columbia

https://www.eventbrite.com/e/junzi-columbia-chinese-new-year-tanghulu-pop-up--tickets-514143756817?aff=ebdssbdestsearch

● TEXWORLD EVOLUTION NYC

大型國際性成衣布料及輔料展覽會-紐約場(線下)

1月31日(週二)至2月2日

主辦:Messe Frankfurt Exhibition

2023 -messefrankfurt.expoplatform.com/index/registration" target="_blank">https://texworldevolutionnycwinter2023-messefrankfurt.expoplatform.com/index/registration

● TIPS FOR BUYING YOUR FIRST HOUSE

購買人生中第一棟房子的貼士(線上)

2月1日(週三)下午2點至下午3點

主辦:the Queens Chamber of Commerce

https://queenschamber.glueup.com/event/tips-for-buying-your-first-house-70312/

● Shanghai Pie + Shanghai Qiutian: Live Music + Talk + Food

上海派鄭耀華+上海秋天 談唱會(線下)

2月1日(週三)下午7點

主辦:mamahuhu

https://www.eventbrite.com/e/shanghai-pie-shanghai-qiutian-live-music-talk-food-tickets-490755341437?aff=ebdssbdestsearch

● KNOCK AT THE CABIN

敲敲門:2023年由奈·沙馬蘭編導末日心理恐怖電影 (線下)

2月3日(週五)

主辦:Universal Pictures

https://www.fandango.com/knock-at-the-cabin-2023-229426/movie-overview

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★