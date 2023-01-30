紐約足部整形中心量身定制各式保健鞋 足部疼痛不可輕視

紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，經驗豐富、態度和藹可親，深受患者稱讚。

紐約足部整形中心自開業以來，幫助了許多受苦於足部不適的患者，並有效改善了各種足部疼痛及不適症狀。專業的紐約足部整形中心不僅可為患者提供各種免費足部腳壓測試、專業諮詢，還可以為患者量身定制外型新穎美觀、輕便、符合人體工學的各式保健鞋。該中心代理各式領導品牌健體鞋及高品質的靜脈曲張襪，款式多、存貨齊，歡迎僑胞前往參觀諮詢。

紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗。她表示，足部疼痛的產生多來自於各種不同的因素，例如：穿鞋習慣、走路步調、糖尿病 併發症等。據美國足踝協會指出，76%的腰、背、膝問題都來自於腳。人體的足部皮膚下聚集了無數的毛細血管，周圍布滿末梢神經，是對循環、代謝、神經衝動訊號等的傳輸，如果長時間站立、走路和負重移動，造成腳底壓力的不均勻分布，施力位置及身體協調部位連帶影響肩頸背部及骨盆肌群，導致肩頸痠痛、下背痛等，因此足部的疼痛絕對不可輕視！

紐約足部整形中心和美國多個名牌廠家合作，代理眾多美國製造的名牌健體鞋，為患者帶來全新獨特的走路體驗。該中心提供的健體鞋是天然皮革製作，配備功能性鞋帶，還有獨創的蝴蝶紋樣防滑鞋底加分離性底面，採用特製材料維持舒適和溫度；當腳底重量壓入柔軟鞋墊時，會自然帶動骨盆周邊與下背部關節 活動。這些名牌健體鞋不僅美觀，而且也為有背痛、肌肉緊繃與髖部問題的人起到了良好的支撐、提供舒壓的體感，並可改善扁平足、張開足、跟骨骨刺與膝蓋問題，許多廠商還可為客戶量身定制鞋墊。

紐約足部整形中心以先進的設備為患者提供各項詳盡的檢測，依據客戶需求、足型、行走習慣等，設計並配套訂做各種不同類型的舒適鞋、糖尿病患特製鞋、鞋墊或其他鞋材料和裝置，還可以調整足部的壓力分布及平衡身體各關節的協調，盡可能滿足客戶需求。扁平足患者鞋墊可特別訂製，如保險 允許，患者可以獲得免費鞋和鞋墊。

紐約足部整形中心是保險公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility），鞋款包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋，同時還代理各式輪椅、拐杖等。該中心接受大部分保險，自費者優惠。營業時間：周一至周五上午9:30至下午5:30，周六上午10點至下午3點；地址：144-31 41 Ave, #L6 (Parsons & 41 Ave)，電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。