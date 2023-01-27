三款KIA車型 榮獲2023最佳性價比汽車獎

2023 Kia Sportage Hybrid榮獲「最佳性價比混合動力SUV」殊榮。

日前，Kia的三款車型在「美國新聞與世界報導」頒發的2023 年度最佳性價比汽車 獎中獲得認可。今年獲得最高榮譽的是：2023 Kia Sportage Hybrid「最佳性價比混合動力SUV 」、Kia K5「最佳性價比中型車」、Kia Rio最佳性價比超小型轎車」。 該獎項涵蓋12個汽車類別，旨在選出具有長期價值和卓越擁有體驗的最佳組合的汽車和SUV。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「『美國新聞與世界報導』頒發的這三款最佳性價比汽車獎，體現了我們整個產品系列的吸引力和價值，包含了Rio等知名品牌到Sportage Hybrid SUV等最新車型。儘管我們努力在設計、技術、性能和舒適度方面提供最佳服務，但我們認識到價值始終是我們客戶最注重的品質。」獲獎汽車是根據質量和價值選出的，質量取決於每輛車在「美國新聞與世界報導」最佳汽車排名中的表現，而價值則通過交易價格和五年總擁有成本的組合來衡量。

美國新聞最佳汽車總編輯Jim Sharifi表示：「我們的最佳性價比汽車獎，旨在確定具有強大長期價值和擁有令人滿意的體驗的車輛。在保持較低的預計擁有成本方面，Sportage Hybrid、K5和Rio都表現出色。此外，在我們排名中的強勁表現和令人印象深刻的實用技術功能，也使它們成為在購車過程中獲得買家優先考慮的選擇。」

到2023年，Rio和K5都將進入新車型年，並進行了細微的改進，而Sportage Hybrid作為Sportage的電動化版本加入了Kia車型家族。作為Kia「Plan S」戰略的關鍵車型，Sportage Hybrid緊隨EV6和Sorento PHEV的腳步，是Kia多樣化電動車型的另一個例子。欲瞭解更多詳情，請參：www.kia.com。