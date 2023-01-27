我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

三款KIA車型 榮獲2023最佳性價比汽車獎

紐約訊
2023 Kia Sportage Hybrid榮獲「最佳性價比混合動力SUV」殊榮。
2023 Kia Sportage Hybrid榮獲「最佳性價比混合動力SUV」殊榮。

日前，Kia的三款車型在「美國新聞與世界報導」頒發的2023年度最佳性價比汽車獎中獲得認可。今年獲得最高榮譽的是：2023 Kia Sportage Hybrid「最佳性價比混合動力SUV」、Kia K5「最佳性價比中型車」、Kia Rio最佳性價比超小型轎車」。 該獎項涵蓋12個汽車類別，旨在選出具有長期價值和卓越擁有體驗的最佳組合的汽車和SUV。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「『美國新聞與世界報導』頒發的這三款最佳性價比汽車獎，體現了我們整個產品系列的吸引力和價值，包含了Rio等知名品牌到Sportage Hybrid SUV等最新車型。儘管我們努力在設計、技術、性能和舒適度方面提供最佳服務，但我們認識到價值始終是我們客戶最注重的品質。」獲獎汽車是根據質量和價值選出的，質量取決於每輛車在「美國新聞與世界報導」最佳汽車排名中的表現，而價值則通過交易價格和五年總擁有成本的組合來衡量。

美國新聞最佳汽車總編輯Jim Sharifi表示：「我們的最佳性價比汽車獎，旨在確定具有強大長期價值和擁有令人滿意的體驗的車輛。在保持較低的預計擁有成本方面，Sportage Hybrid、K5和Rio都表現出色。此外，在我們排名中的強勁表現和令人印象深刻的實用技術功能，也使它們成為在購車過程中獲得買家優先考慮的選擇。」

到2023年，Rio和K5都將進入新車型年，並進行了細微的改進，而Sportage Hybrid作為Sportage的電動化版本加入了Kia車型家族。作為Kia「Plan S」戰略的關鍵車型，Sportage Hybrid緊隨EV6和Sorento PHEV的腳步，是Kia多樣化電動車型的另一個例子。欲瞭解更多詳情，請參：www.kia.com。

汽車 2023 SUV

上一則

紐約皇后區民眾秉燭 悼近期濫射案死者

下一則

玉皇大帝誕辰 花蓮慈惠堂上燈法會

延伸閱讀

比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判

比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判
Kia多款汽車榮獲Cars.com及美國新聞與世界報導奬項

Kia多款汽車榮獲Cars.com及美國新聞與世界報導奬項
突破自我的大改款 第二代Hyundai Kona韓國發表上市

突破自我的大改款 第二代Hyundai Kona韓國發表上市
KIA SPORTAGE混合動力車和KIA TELLURIDE 獲得最值得購買汽車獎

KIA SPORTAGE混合動力車和KIA TELLURIDE 獲得最值得購買汽車獎
KIA EV6全電車榮獲2023年北美年度多功能車

KIA EV6全電車榮獲2023年北美年度多功能車

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
市樓宇局發布天氣警報。 （取自樓宇局推特）

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

2023-01-24 18:11

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄