法拉盛「上海味道」推出三款新年套餐

螃蟹炒年糕

法拉盛 的上海菜菜館「上海味道」(Shanghai Eats)最近推出三款新年套餐，新年期間全面應，堂食外賣，讓大家過年更有年味。

過去幾年的疫情 對餐飲行業衝擊很大，不少餐館關閉，還在開的店在價格及質量上往往與以往有很大不同，而新開的店大家還沒有找到感覺，對一般消費者來說，找一家家價公道，出品優良的餐館用餐是要費些心思。「上海味道」開業了約一年，由幾位上海老師傅掌勺，用心做菜，以傳統本幫菜及各式上海點心為主，品質穩定，價格也很好，可以說是價廉物美，在沒有太多宣傳情況下，已累積了不少的粉絲。這次是首次推出三款新年套餐。

負責人Eva 表示，新年套餐甫經推出，訂單就如雪片傳來，很受歡迎。連餐館安排好的員工團年飯都要改為開年飯，全年為客人做新年套餐。新年套餐有三款：

新年套餐A (4人份) $138.00

醬鴨、牛肉夾餅、奶湯娃娃菜、雪菜肉絲炒年糕、蒜炒唐薺蘭、東坡肉、紅燒全魚、薑蔥雙龍，送八寶飯。

新年套餐B (6-8人份) $188.00

四喜烤麩、三黃雞或醉雞、醃篤鮮、雞肉粗炒麵、蒜炒豆苖、北京 片皮鴨一隻、紅燒肉、紅燒全魚、鹹蛋黃螃蟹，送酒釀圓子。

新年套餐C (8-10人份) $228.00

三黃雞或醉雞、香乾馬蘭頭、醃篤鮮、揚州炒飯、蒜炒豆苖、北京片皮鴨一隻、外婆紅燒肉、水晶蝦仁、紅燒全魚、薑蔥雙龍，送酒釀圓子。