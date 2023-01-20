我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

人壽保險這3個少為人知的附加險 花小錢更有保障

法拉盛「上海味道」推出三款新年套餐

紐約訊
螃蟹炒年糕
螃蟹炒年糕

法拉盛的上海菜菜館「上海味道」(Shanghai Eats)最近推出三款新年套餐，新年期間全面應，堂食外賣，讓大家過年更有年味。

過去幾年的疫情對餐飲行業衝擊很大，不少餐館關閉，還在開的店在價格及質量上往往與以往有很大不同，而新開的店大家還沒有找到感覺，對一般消費者來說，找一家家價公道，出品優良的餐館用餐是要費些心思。「上海味道」開業了約一年，由幾位上海老師傅掌勺，用心做菜，以傳統本幫菜及各式上海點心為主，品質穩定，價格也很好，可以說是價廉物美，在沒有太多宣傳情況下，已累積了不少的粉絲。這次是首次推出三款新年套餐。

負責人Eva 表示，新年套餐甫經推出，訂單就如雪片傳來，很受歡迎。連餐館安排好的員工團年飯都要改為開年飯，全年為客人做新年套餐。新年套餐有三款：

新年套餐A (4人份) $138.00

醬鴨、牛肉夾餅、奶湯娃娃菜、雪菜肉絲炒年糕、蒜炒唐薺蘭、東坡肉、紅燒全魚、薑蔥雙龍，送八寶飯。

新年套餐B (6-8人份) $188.00

四喜烤麩、三黃雞或醉雞、醃篤鮮、雞肉粗炒麵、蒜炒豆苖、北京片皮鴨一隻、紅燒肉、紅燒全魚、鹹蛋黃螃蟹，送酒釀圓子。

新年套餐C (8-10人份) $228.00

三黃雞或醉雞、香乾馬蘭頭、醃篤鮮、揚州炒飯、蒜炒豆苖、北京片皮鴨一隻、外婆紅燒肉、水晶蝦仁、紅燒全魚、薑蔥雙龍，送酒釀圓子。

「上海味道」(Shanghai Eats)地址：44-10 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355, 電話：718-799-0955。背後有停車場。

東坡肉
東坡肉
鹹蛋黃龍蝦
鹹蛋黃龍蝦

北京 法拉盛 疫情

上一則

台、法裔廚師推春節 「法式燒餅五花肉刈包」

下一則

首席法官提名受阻 華社：意識形態誤司法

延伸閱讀

多區學委會急缺華裔代表 教育維權者籲申請

多區學委會急缺華裔代表 教育維權者籲申請
新年吃貨╱足不出戶 年貨、年夜飯送到家

新年吃貨╱足不出戶 年貨、年夜飯送到家
風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲

風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲
傾聽需求 紐約皇后區長聯合市府走訪法拉盛

傾聽需求 紐約皇后區長聯合市府走訪法拉盛
犯罪、髒亂、塞車⋯華人陳情5問題

犯罪、髒亂、塞車⋯華人陳情5問題

熱門新聞

參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人
大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪

大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪
忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴

忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴