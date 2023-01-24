國稅局免費報稅上線 為納稅人節省開支

美國國稅局 的指導性免費報稅 (Free File Guided Tax Preparation)服務現已上線供納稅人使用。免費報稅項目(Free File)已於1月13日上線，也就是2023 年報稅季開始日期的前10天，國稅局從1月23日開始接收個人稅表。

國稅局免費報稅項目是國稅局為納稅人提供的在線或面對面免費報稅的選項之一，通過國稅局和Free File Inc.（前身為免費報稅聯盟）之間的公私合作夥伴關係進行。藉助這種合作夥伴關係，領先的稅務軟件供應商免費提供它們的英語和西班牙語在線產品。

七個合作夥伴今年將向2022年收入不超過73,000美元的納稅人或家庭提供國稅局免費報稅在線產品，每個國稅局免費報稅供應商都根據年齡、收入和所在州居住地為產品設定自己的資格條件。

要找到適合的國稅局免費報稅產品，納稅人可以前往：IRS.gov/freefile，選擇國稅局免費報稅在線查找工具(IRS Free File Online Lookup Tool)找到適合的產品。2023年，以下供應商將參與國稅局免費報稅項目：1040 Now、ezTaxReturn.com、FileYourTaxes.com、On-Line Taxes、TaxAct、FreeTaxUSA、TaxSlayer。