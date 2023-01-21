北方大道甜蜜時刻蛋糕店　本月中旬正式開張

位於北方大道的甜蜜時刻蛋糕店新張。

在法拉盛 日益競爭的甜點業，出現新亮點！位於北方大道的甜蜜時刻蛋糕店，於本月中旬正式開張，店內供應純手工烘焙、低糖、低卡、低鈉的健康養生甜點，歡迎前往品嘗。

店長瞿先生介紹，為讓消費者吃到更健康、美味的蛋糕，甜蜜時刻蛋糕店採用最優質的原材料，加工製作過程相當嚴格，且堅持低鈉、低糖、低卡路里生產。他特別介紹蛋糕使用的奶油是發酵奶油，這種奶油在製作過程中添加乳酸菌 進行輕發酵再提煉製成，經反複製作程序，發酵奶油帶有細緻胃酸的香氣，搭配麵包或烘焙使用令風味更清爽，有淡淡的乳香味。

這種奶油有高保濕的特點，讓蛋糕化口性極佳，乳酸菌的作用也降低了乳脂中的乳糖含量，對乳糖敏感的朋友來說是一個不錯的選擇。店內食品採用的糖均是日本天然海藻糖，這種糖甜味清爽、甜度低，約有砂糖四成甜度；甜品加入海藻糖不僅降低了甜膩感，還可提升烘焙產品的風味，使其產生良好的口感。

店內每杯飲料都是現萃現泡，可以保證每杯飲品的品質和口感都極佳，包括手工萃茶、經典奶茶、多多系列、果茶等。店長表示，店內茶葉採用優質上等的台灣茶葉，萃取茶葉前中段精華，確保茶湯的新鮮與風味，茶湯香氣濃、味清醇。

甜蜜時刻蛋糕店環境優雅時尚 ，在店內落地玻璃窗邊的座位坐下，看人來人往的繁華街道、曬著溫暖的陽光、聽著優美的音樂、喝一杯茶、配上各式蛋糕和甜品，一切都是那麼的愜意。在甜蜜時刻蛋糕店，既能享受到優雅舒適的環境，也能品嘗到美味的蛋糕、甜品和飲品。