我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

紐約花蓮慈惠堂2023新年祈福活動

工商記者高傑文／紐約訊
位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂。
位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂。

紐約花蓮慈惠堂為迎接農曆新年到來，將舉辦一系列活動，與信眾一起過年。

年三十（01/21/2023，星期六）晚上11點，將舉行燒頭香活動，還備有平安粥招待；大年初一早上10點，團拜賀春，走七星平安橋，還有土地公發財神紅包，發完為止，祈求新的一年財運亨通。

另外，紐約花蓮慈惠堂於新年期間提供紅蛋給所有來廟上香祈福的信眾，開運祈求新年新氣象，歡迎年初一到佛堂燒香祈福。

紐約花蓮慈惠堂為服務信眾，提供安奉「太歲燈」與啟點「平安燈」、「個人光明燈」、「財神燈」、「文昌燈」等各項服務，並於每月農曆初一、十五兩日，固定為諸善信大德誦經上疏稟陳，以祈消災解厄植（現場報名兔年點燈送錢母，數量有限，發完為止）。

以下是癸卯年犯刑、沖太歲者生肖，都需安奉太歲：1. 生肖屬兔（太歲當頭坐）；2. 生肖屬雞（對沖太歲）；3. 生肖屬鼠（犯相刑）偏沖；4. 生肖屬龍（歲破入命）。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整的60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。法會當天有素粥招待，再次開放七星平安橋及鑽母娘神橋活動，並給所有安燈及安太歲者發財神錢母，讓安燈者財源廣進、好運旺旺來。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。

位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂。
位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂。

2023

上一則

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

下一則

國際青少年聯合會 1/14辦春節晚會

延伸閱讀

紐約公校華裔清潔工 被控曝露下體

紐約公校華裔清潔工 被控曝露下體
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
仇恨犯罪未熄 紐約曼哈頓檢方積案創新高

仇恨犯罪未熄 紐約曼哈頓檢方積案創新高
紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列

紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列
開拓中轉市場 長榮增台北-克拉克航線

開拓中轉市場 長榮增台北-克拉克航線

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己