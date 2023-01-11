紐約花蓮慈惠堂2023新年祈福活動

位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂。

紐約花蓮慈惠堂為迎接農曆新年到來，將舉辦一系列活動，與信眾一起過年。

年三十（01/21/2023 ，星期六）晚上11點，將舉行燒頭香活動，還備有平安粥招待；大年初一早上10點，團拜賀春，走七星平安橋，還有土地公發財神紅包，發完為止，祈求新的一年財運亨通。

另外，紐約花蓮慈惠堂於新年期間提供紅蛋給所有來廟上香祈福的信眾，開運祈求新年新氣象，歡迎年初一到佛堂燒香祈福。

紐約花蓮慈惠堂為服務信眾，提供安奉「太歲燈」與啟點「平安燈」、「個人光明燈」、「財神燈」、「文昌燈」等各項服務，並於每月農曆初一、十五兩日，固定為諸善信大德誦經上疏稟陳，以祈消災解厄植（現場報名兔年點燈送錢母，數量有限，發完為止）。

以下是癸卯年犯刑、沖太歲者生肖，都需安奉太歲：1. 生肖屬兔（太歲當頭坐）；2. 生肖屬雞（對沖太歲）；3. 生肖屬鼠（犯相刑）偏沖；4. 生肖屬龍（歲破入命）。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整的60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。法會當天有素粥招待，再次開放七星平安橋及鑽母娘神橋活動，並給所有安燈及安太歲者發財神錢母，讓安燈者財源廣進、好運旺旺來。