我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國產特斯拉大降價 Model 3比在美買便宜近45%

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

「張國周強胃散」中西複方健胃固腸 緩解腸胃不適

工商記者吳瀰／紐約訊
有90年歷史的「張國周強胃散」獲得美國政府FDA認證許可，適用於腸胃不適等症狀。
有90年歷史的「張國周強胃散」獲得美國政府FDA認證許可，適用於腸胃不適等症狀。

張國周製藥公司創立至今已有90年的歷史，是在台灣極具知名度且倍受信賴的製藥公司。該公司秉持著堅持品質、走在時代先鋒的創業理念，符合歐美製藥業的嚴格水準。2009年4月30日，張國周強胃散以「成藥」通過「美國食品藥品管理局FDA」認證。

創辦人張國周藥師早期致力於台灣製藥業，研發「張國周強胃散」成藥行銷台灣地區，帶動台灣藥品製造業。「張國周製藥公司」是歷史悠久的台灣本土製藥公司，知名度高，受到廣大消費者的支持與信任。該公司秉持了公司永續經營及創辦人張國周藥師堅持品質的信念，遵循歐美製藥業的嚴格標準，2005年通過cGMP製藥廠認證，2014年通過「國際醫藥品稽查協約組織PIC/s GMP」檢定，還通過了美國OTC系統，並獲得了美國食品藥品管理局(FDA)的認證，取得美國政府許可在美銷售，為消費者多一層保障。

「張國周胃散」為創始人張國周藥師所調配，以西藥調配中藥達成藥效相輔的療效，是一種有效中和胃酸的散劑，味道清香獨特。該產品誕生至今已擁有九十多年歷史，成為台灣最長青且家喻戶曉的胃散，幫助無數人緩解了腸胃不適的各種症狀，如：消化不良、胃酸過多、食慾不掁、積食吐瀉、腹痛胃弱、腹部脹氣等。「張國周強胃散」含碳酸氫納和碳酸鎂，可中和胃酸，同時還有健胃固腸的效果。

「張國周強胃散」內的甘草具有健脾益氣、消炎、緩下、祛寒、解毒等功效，也有調合諸藥的效果。丁香能健胃、驅風、消脹、治胃寒；大黃為苦味健胃劑，有殺菌的功效，量少時可作為小腸收斂劑止瀉，量多時則有下瀉的作用。中西複方的「張國周強胃散」療效迅速舒緩、芳香可口，長期服用安全可靠，是居家必備的胃腸良藥。

「張國周強胃散」北美地區總代理為滙利集團(Huily Group)駿緯醫藥科技股份有限公司(Meditalent USA Inc.)，免費訂購電話：1-888-565-5818，歡迎美國各州地區的消費者踴躍訂購。

FDA

上一則

2023第三屆「國風戲采」新春音樂會　7日下午一時在法拉盛市政廳隆重舉行

延伸閱讀

休士頓去年查獲780萬劑芬太尼「足以毒死全城所有人」

休士頓去年查獲780萬劑芬太尼「足以毒死全城所有人」
陝西直播主贈退燒藥…當局下令不准 網友：善行該鼓勵

陝西直播主贈退燒藥…當局下令不准 網友：善行該鼓勵
秋冬保肺 醫師教3防、提醒4族

秋冬保肺 醫師教3防、提醒4族
加富翁夫婦勒斃案 5年仍未偵破 賞金增至2580萬

加富翁夫婦勒斃案 5年仍未偵破 賞金增至2580萬
子女將懸賞金升至3500萬 加國富翁夫婦勒斃案5年未偵破

子女將懸賞金升至3500萬 加國富翁夫婦勒斃案5年未偵破

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店