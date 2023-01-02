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金門食品藤製用具及工藝品上市

工商記者高傑文／紐約訊
藤製工藝品既可裝飾家居，亦能實用。
藤製工藝品既可裝飾家居，亦能實用。

紐約華埠老字號金門食品公司最近有一批藤製工藝品上市，經久耐用、富東方色彩，歡迎喜愛用此裝飾家居的朋友參觀選購。

這批藤器原料採自海南紅藤或白藤，精心編制雕琢而成，無不堅韌光滑、美觀大方、結實耐用。用於編織藤制家具的主要是竹藤、白藤和赤藤；赤藤製作的藤器不但表面美觀，又具有高度的防水性能，其組織結構密實、極富彈性、不易爆裂，所以經久耐用；主要品種包括：藤箱、提藍、花盆架等。

藤是生長在熱帶森林中的一種多刺的棕櫚科攀緣植物，有13類，其中已知的有600種。藤最長可超過200米，由於質地牢固和很強的韌性，藤條被廣泛地用於家具和席墊的製造；從藤桿上剝下的藤皮可用來編織，還可作為金屬制及藤制構架的裝飾面。另一種副產品是藤下的中心部分，稱為藤芯，只要將它直徑削小，就可編織柳條製品，用藤芯編制椅子等家具也較多。

藤編的箱子、籠子、櫥櫃等通風性能極佳，可以用來存放各類食物飯菜，不容易變質；手藝人還會在藤編的屏風上編織出各式各樣的圖案紋飾，或者用經過染色的藤皮編織出各種工藝品。

籃、盒、筐等也是常見的藤編器具，質地堅韌、經久耐用。藤編米筐就是一個帶著蓋子的桶，口部大、底部小，雖然密實牢固，但是具有很強的透氣性，長期用來盛米，也不容易發生霉變。藤編茶壺套主要用來保溫，到了冬天，南方許多地區的室內溫度很低，茶水盛放在茶壺中也很容易冷卻，於是人們就把茶壺放入茶壺套中，能起到保溫的作用；茶壺套可有一處開口，茶壺壺嘴從中露出，能夠倒出茶水。藤編花插在造型上模仿瓷瓶，加上了一個環狀的雙耳作為點綴。

金門食品公司地址：華埠堅尼路二百號（200 Canal street, NewYork, NY 10013），電話：212-571-0330，該公司七天營業。

華埠

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