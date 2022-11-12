黎保利亞裔學生獎學金　第二期申請開始

譚立文（左）分享自己的人生故事，獲選為首屆黎保利律師樓獎學金得主，圖右為黎保利（記者顏嘉瑩/攝影）。

30年以來，黎保利 律師事務所一直堅持幫助遭受意外傷害的亞裔 爭取他們應得的賠償，並積極參加亞裔社區的公益活動；從義務代表9/11急救人員提出訴訟，到支持Chinatown YMCA，黎保利律所的律師們致力於幫助面臨不公平待遇的紐約亞裔改善生活環境，努力為他們營造一個更好的社區。

為支持亞裔學生就學盡一份力量，黎保利律師事務所在2021創立了一項獎學金，用以幫助亞裔接受高等教育 。去年的獎學金由就讀於哥倫比亞大學法學院的譚同學獲得。譚同學是一名亞裔移民二代，父母均來自中國廣東；母親為家庭主婦，父親通過從事各種零工為一家人賺取生活費。

雖然家中經濟條件不好，但譚同學學習成績優異，在中學的時候，他發現自己對法律方面十分感興趣，於是希望通過自己的努力成為一名優秀的律師。譚同學在大學畢業後到市長辦公室工作，後來成功申請到了哥倫比亞大學法學院。

譚同學希望講述自己的經歷，以鼓勵那些和他一樣有夢想的朋友，同時也非常開心可以獲得由黎保利律師事務所提供的獎學金。

黎保利律師事務所絕大多數的客戶由於語言和教育背景的原因，來到美國之後大多從事如建築、裝修、餐館、網約車司機等依靠體力的工作。他們努力工作，希望可以為孩子提供一個更好的環境，也希望孩子可以有機會接受高等教育。為了完成這個夢想，他們每天都工作很長時間，每週至少工作6天，然而即使這樣也無法完全支付美國高昂的大學學費。有統計指出，79%的亞裔學生無法完全支付他們的大學學費，他們需要償還的貸款的平均金額為$16,756，所以黎保利律師想通過這項獎學金為亞裔學生就學貢獻一份力量。

今年將頒發兩份金額為$2,500美元的獎學金。申請人要求：在紐約、新澤西或康涅狄格州居住或上學的亞裔美國高中生，或正規大學/學院的亞裔美國大學生和研究生。申請方式：學生需選擇以下任一題目，寫一篇500字的文章：

(a)在移民家庭中的成長和生活，對於塑造你的品質有什麼幫助？

(b)作為一個亞裔美國人，對你的人生經歷有何種影響？

通過下面的網址填寫申請表格，並附上文章的連結：https://www.tun.com/scholarships/caesar-napoli-spivak-scholarship/；申請截止日期：2022年11月30日（獲獎人將在2022年12月31日之前選出）。

黎保利律師事務所(CAESAR and NAPOLI, P.C.)位於紐約市百老匯大街233號23層(233 Broadway, Suite 2348)，在市政府對面，毗鄰唐人街，鄰近所有紐約縣法院。免費查詢電話：1-888-620-3888，緊急熱線：888-988-0247（中英雙語），網站：www.libaolilaw.com。