The Cactus Plant Flea Market餐盒

相信每個人的孩提時期都擁有第一次吃快樂兒童餐的美好回憶，體會到那種坐立不安、等不及想看看裡頭有些什麼的心情。一隻小小的紅盒子，可以將一個普普通通的星期二變成輝煌燦爛的一天。現在麥當勞 通過無限創意，以成年人為對象，讓兒時的體驗徹底翻新。

隆重推薦的Cactus Plant Flea Marker餐盒，由主導當今流行文化的王牌專為麥當勞粉絲打造，是前所未見的合作成果；餐盒外觀經過Cactus Plant Flea Market運用招牌風格，搭配麥當勞經典金色拱門全新設計。該盒餐將自10月3日起在麥當勞餐廳、得來速、麥當勞送餐服務或麥當勞應用程式供應，先到先得、售罄為止！

當然，最令粉絲興奮的還是盒餐的內容。麥當勞將提供最受歡迎的菜單選項，您可在用100%純牛肉製作、澆上粉絲最愛的大麥克醬汁的大麥克，或是10片又香又脆、滿意度百分百的黃金雞塊中選擇，並附贈聞名全球的薯條和飲料，讓這份美味達到極致。

麥當勞盒餐當然不能缺少驚喜！打開盒子，您會發現四種值得您珍藏、只屬於Cactus Plant Flea Market盒餐的小塑像之一：不但有光榮回歸的Grimace、Hamburgerlar和Birdie，還有新加入的Cactus Buddy，只能在Cactus Plant Flea Market盒餐裡找到。

美國麥當勞首席市場營銷與顧客體驗長Tariq Hassan表示：「我們將最令人念念不忘的麥當勞體驗從頭到尾重新包裝，與已經長大的麥當勞粉絲仍舊心心相連。下個星期我們就要一頭栽進Cactus Plant Flea Market劇力萬鈞的世界裡，我已經等不及要讓粉絲趕快擁有如此獨一無二的藝術和文化了。由粉絲最愛的菜單選項大麥克和黃金雞塊擔任主角的這次合作，代表著我們重新激起新世代粉絲對麥當勞餐點和品牌之熱愛的另一種方式。」

通過麥當勞應用購買Cactus Plant Flea Market盒餐的粉絲會自動列入每周一次的限量商品抽獎，將有機會得到Cactus Plant Flea Market X麥當勞專屬產品，例如T恤、Grimace座椅和其它。麥當勞將同時在：cpfmmcdonalds.com，於10月3日東部時間上午11時獨家推出限量系列商品；該系列商品只在特定時段內供應，售罄為止。

這次推出的商品包括各式T恤、帽T和特色收藏品，讓粉絲能夠進一步探索兩個品牌間的故事，展現Cactus Plant Flea Market勾起童年深刻回憶、獨樹一幟的驚人本領。無論您是要讓Cactus Plant Flea Market X麥當勞專屬商品豐富您的收藏，或是只想重溫兒時記憶，這次的攜手必將為每一位粉絲帶來難忘的回憶。