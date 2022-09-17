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萬蜂牌蜂膠　促進組織修復提高人體免疫功能

工商記者鍾淑美／紐約訊
萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑藉高質量、高濃度、高生物活性等特點熱銷世界各地，是健康養生品種當之無愧的極品。
萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑藉高質量、高濃度、高生物活性等特點熱銷世界各地，是健康養生品種當之無愧的極品。

蜂膠被譽為「大自然帶給人類最珍貴的健康禮物」，其講求天然、綠色、健康，成為越來越多人所追求的生活時尚食品。對長新冠患者來說，蜂膠能促進組織修復，有效全面改善人體的生理機能，提高人體免疫功能。

巴西蜂膠在世界上久負盛名，是世界公認的優質產品。雖然都叫「巴西蜂膠」，但並不意味着物理、化學和生物特性的相同，而且巴西蜂膠分佈全國，有着廣泛的植物多樣性和複雜的蜜蜂基因變化。

與其它蜂膠相比，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠成分更複雜、有效成分含量更高、生物活性更高、濃度更高，這就是萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。科學萃取手段以及加工工藝，正是蜂膠純度、生物活性、有效成分差異的重要原因。採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，比如從中分離出的有抗癌作用的Artepillin C，就是其它國家蜂膠中所沒有的成分。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠具有強力的抗炎性、抗菌性、抗氧化性、抗老化性、抗病毒細胞活化性，其有著強化精力、定神、解熱清毒、提高免疫力和自療力的作用。

臨床上還証明了，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠對人體癌細胞株具有強烈的毒殺作用，這些癌細胞株包括：人類鼻咽癌細胞株(KB)、子宮頸癌細胞株(HeLa)、乳癌細胞株(MCF-7)、黑化瘤細胞株(SK-MEL-28、SK-MEL-170)、腎臟癌細胞株、直腸癌細胞株等。最難能可貴的是，這些物質具有選擇性的毒殺作用，對於不正常細胞的毒性很強，對正常的細胞則幾乎不具毒性，使得萬蜂牌蜂膠成為防癌抗癌之寶，創造了一個又一個的生命奇蹟。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的生物活性最高（達98％）、濃度最高（達88％）、類黃酮業界最高（18.5mg/ml），而且絶不含酒精、絶無蜂臘、不分層、不沉澱，擁有國際GMP優異質量認證、巴西聯邦政府出口認證、加拿大衛生部進口認證、美國FDA登記，是巴西蜂膠中的極品。

如有任何問題，可撥打專家諮詢電話；北美請打免費電話：1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打：1-604-518-7778，或上網進行瞭解：www.vikerm.com。

巴西 癌細胞 聯邦政府

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