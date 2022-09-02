我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

黎保利談產品責任索賠

工商記者高傑文／紐約訊

黎保利律師服務華人社區超過30年，擅長各類意外和產品索賠案，他特別向大家解釋產品責任、產品缺陷、產品不安全的索賠問題。

產品的製造商、批發商和零售商都可能對使用有缺陷的產品所造成的損害承擔責任，這方面法律涵蓋的產品，包括食品、藥品、房地產以及幾乎所有消費類的產品。需要注意的是，受傷者或索賠人毋須是產品的原購買者，在很多案件中，索賠人毋須證明疏忽。產品責任經常是一個嚴格的法律責任問題，如果該產品是有缺陷的，而該缺陷會造成傷害，只要是按產品的原來用途使用，並沒有實質性地改變產品的原始狀態，受傷的使用者就可以提出損害賠償訴訟。但是，如果沒有依照製造商或零售商原來設計的方式去使用該產品，或有改變產品而令安全功能無效的情況，就可能無法證明受傷是由產品缺陷引致，被告人可能會成功指出傷害是由於原告的行為所造成的。

疏忽和違反保證的問題，也是產品責任損害賠償的索賠理由。在疏忽的案件下，如果可以證明公司在測試其產品或提供使用指示上有疏忽，受害方可能有提出訴訟的理由。同樣，製造商若保證物品在出售時適合使用以及沒有缺陷，但該產品被證明有缺陷或不符合預期的用途目的，則受傷用家就可以提出產品責任案件。在疏忽的案件下，重要的是原告能夠證明該產品在離開被起訴方的控制下時有缺陷，如果缺陷發生在用家已控制產品之後，就不可能指責產品的缺陷責任。

在產品責任中，有各種可能發生的缺陷領域。如果追究嚴格責任，受害方將需要證明該產品由於缺陷而令原用途產生不合理的危險。通常有三個方面可以令一件產品成為不合理的危險：

1. 製造商或賣方無法做出使用產品相關的危險警告。製造商和經銷商應為可能發生的危險提供相關且足夠的警告，並提供清楚及足夠的使用說明，未能這樣做的話，即使是有用的產品也可能成為致命的。例如，在汽車中使用的冷卻劑是毒性極強的，沒有在產品標籤加上毒性警告，就可能會導致意外中毒，這就有機會為損害賠償提出訴訟。

2. 該產品可能有一個設計上的缺陷，這意味著該產品是製造缺陷，即使它是完全組裝好的。其中一個例子是汽車油箱：即使油箱已正確組裝和安裝，但若是油箱外壁薄弱，就可能導致破裂並引致汽車著火。

3. 組裝不當而令其他安全產品變得危險，也會形成製造缺陷。當汽車安裝車輪時遺失螺栓或螺栓安裝錯誤，都可能會令汽車在高速行駛時甩掉車輪，從而令司機或乘客受傷或死亡。如果能證明該缺陷是在製造時就已產生，製造商將承擔法律責任。

在產品責任案件中，想成功最至關重要的就是保留產品，提供證明產品來源的文件、購買的收據、任何維修記錄等，這些都是成功案例的重要元素。

黎保利律師樓擅長打各種意外傷害賠償的官司，去年為一位華裔客戶贏得了美國東區第二高的調解理賠金額：$1250萬。律師樓提供案件免費諮詢電話：1-888-620-3888，網站：www.libaolilaw.com，地址：233 Broadway, Suite 2348, New York, NY 10007。

汽車 黎保利 零售商

上一則

上地鐵不小心被撞 男子火大持刀傷人

下一則

上海同鄉會助輕生華女母度難關

延伸閱讀

鼓勵亞裔執法人員 華人社區頒發子女獎學金

鼓勵亞裔執法人員 華人社區頒發子女獎學金
美國律師樓無額外附加費 解決房東房客問題

美國律師樓無額外附加費 解決房東房客問題
美國律師樓無額外附加費　解決房東房客問題

美國律師樓無額外附加費　解決房東房客問題
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務
美國律師樓團隊免費諮詢 解決房東房客問題

美國律師樓團隊免費諮詢 解決房東房客問題

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」