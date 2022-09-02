黎保利談產品責任索賠

黎保利 律師服務華人社區超過30年，擅長各類意外和產品索賠案，他特別向大家解釋產品責任、產品缺陷、產品不安全的索賠問題。

產品的製造商、批發商和零售商 都可能對使用有缺陷的產品所造成的損害承擔責任，這方面法律涵蓋的產品，包括食品、藥品、房地產以及幾乎所有消費類的產品。需要注意的是，受傷者或索賠人毋須是產品的原購買者，在很多案件中，索賠人毋須證明疏忽。產品責任經常是一個嚴格的法律責任問題，如果該產品是有缺陷的，而該缺陷會造成傷害，只要是按產品的原來用途使用，並沒有實質性地改變產品的原始狀態，受傷的使用者就可以提出損害賠償訴訟。但是，如果沒有依照製造商或零售商原來設計的方式去使用該產品，或有改變產品而令安全功能無效的情況，就可能無法證明受傷是由產品缺陷引致，被告人可能會成功指出傷害是由於原告的行為所造成的。

疏忽和違反保證的問題，也是產品責任損害賠償的索賠理由。在疏忽的案件下，如果可以證明公司在測試其產品或提供使用指示上有疏忽，受害方可能有提出訴訟的理由。同樣，製造商若保證物品在出售時適合使用以及沒有缺陷，但該產品被證明有缺陷或不符合預期的用途目的，則受傷用家就可以提出產品責任案件。在疏忽的案件下，重要的是原告能夠證明該產品在離開被起訴方的控制下時有缺陷，如果缺陷發生在用家已控制產品之後，就不可能指責產品的缺陷責任。

在產品責任中，有各種可能發生的缺陷領域。如果追究嚴格責任，受害方將需要證明該產品由於缺陷而令原用途產生不合理的危險。通常有三個方面可以令一件產品成為不合理的危險：

1. 製造商或賣方無法做出使用產品相關的危險警告。製造商和經銷商應為可能發生的危險提供相關且足夠的警告，並提供清楚及足夠的使用說明，未能這樣做的話，即使是有用的產品也可能成為致命的。例如，在汽車 中使用的冷卻劑是毒性極強的，沒有在產品標籤加上毒性警告，就可能會導致意外中毒，這就有機會為損害賠償提出訴訟。

2. 該產品可能有一個設計上的缺陷，這意味著該產品是製造缺陷，即使它是完全組裝好的。其中一個例子是汽車油箱：即使油箱已正確組裝和安裝，但若是油箱外壁薄弱，就可能導致破裂並引致汽車著火。

3. 組裝不當而令其他安全產品變得危險，也會形成製造缺陷。當汽車安裝車輪時遺失螺栓或螺栓安裝錯誤，都可能會令汽車在高速行駛時甩掉車輪，從而令司機或乘客受傷或死亡。如果能證明該缺陷是在製造時就已產生，製造商將承擔法律責任。

在產品責任案件中，想成功最至關重要的就是保留產品，提供證明產品來源的文件、購買的收據、任何維修記錄等，這些都是成功案例的重要元素。

黎保利律師樓擅長打各種意外傷害賠償的官司，去年為一位華裔客戶贏得了美國東區第二高的調解理賠金額：$1250萬。律師樓提供案件免費諮詢電話：1-888-620-3888，網站：www.libaolilaw.com，地址：233 Broadway, Suite 2348, New York, NY 10007。