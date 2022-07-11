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CMP人力中心多項免費課程現正招生

工商記者衛伯承／紐約訊

CMP人力中心服務社區50年，近日再獲政府專款，為社區提供多項免費服務，包括英語班、職業培訓、大學升學和多個帶薪實習項目。以下專案正在招生中，敬請16歲以上、高中畢業或輟學、有志上大學或找工作的新移民學生，把握時機盡速報名。

英文班(ALP)課程和服務內容：學習日常英語、職場文化，幫助移民瞭解和適應美國生活和工作。每年四期，每期13周，上課時間為週一至週五(上午班為早9點至中午12:30；下午班為下午1點至下午4:30；週六班為早9點至下午1點)。申請資格為16歲以上、有一定英語基礎的移民。

青少年職業培訓及大學升學綜合服務專案(T&E)課程和服務內容：學習英語、電腦、求職技能；有專人幫助準備大學入學考試、大學申請及各類助學金的申請。學成後提供175小時帶薪實習機會、共可獲得$2625薪金。提供免費就業和升學方面的綜合服務，符合資格者還可享有地鐵卡補助。每年三期，每期12周，每週一至五上課。申請資格為16至24歲、高中畢業或輟學、有志上大學或找工作的新移民學生。

CMP人力中心免費課程詳情請電：646-292-9680(ALP)；646-292-9673/9680/9663(T&E)。地址：55 Chrystie Street, 2nd Floor, New York, NY 10002（疫情期間個別活動將於線上進行，敬請電話預約）。

移民 升學 地鐵卡

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