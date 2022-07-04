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露·美妝精品慶祝國慶節護膚品85折 希思黎和部分產品5折

工商記者鍾淑美／紐約訊
法國希思黎Sisley所有生產場所均獲HQE認証，是全植物精華的鼻祖，同時也是貴婦心中的首選。
法國希思黎Sisley所有生產場所均獲HQE認証，是全植物精華的鼻祖，同時也是貴婦心中的首選。

法拉盛資生堂Shiseido特約門市，也是法拉盛唯一的法國貴婦品牌Sisley特約商店——露·美妝精品，為慶祝國慶日(7/4)，店內所有護膚品15%off，SIsley希思黎和部分產品折扣高達50%off。

華人經營的露·美妝精品表示，該店希望能夠推廣正確的保養概念，而不是一味地追求大牌。每個人的膚質狀況都不盡相同，唯有樹立正確的觀念，才能對症下藥，找到解決皮膚問題的關鍵所在。

露·美妝精品店的專業美容顧問提供免費諮詢，針對您的膚質推薦適合的保養品。該店的長期客戶多是中日韓裔，日系王牌資生堂Shiseido、效果顯著的SKII神仙水、崇尚自然之美的日本森林風草本保養品Noevir、法國頂級貴婦品牌希思黎Sisley等，都是反應極好的產品。這些不同類型、不同品牌的美妝精品，店內都有專人幫您解說，幫助您找到最適合的商品。

歡迎親臨法拉盛露·美妝精品(Dew Cosmetics Store)，地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。

法國希思黎Sisley所有生產場所均獲HQE認証，是全植物精華的鼻祖，同時也是貴...
法國希思黎Sisley所有生產場所均獲HQE認証，是全植物精華的鼻祖，同時也是貴婦心中的首選。

法拉盛 韓裔 華人

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