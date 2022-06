“東西之間”交響音樂會 指揮名家張弦執棒 陳其鋼《二黃》趙季平小提琴協奏曲首登林肯中心

由中國對外文化集團有限公司打造的文化品牌「中華風韻」繼去年在紐約林肯中心憑藉兩場全新製作的精品音樂會大獲成功後,今年7月20日,「東西之間」交響音樂會第二季將以超強陣容和中西方名曲佳作亮相林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)的舞台。著名華裔指揮家張弦與她帶領多年的新澤西交響樂團首次受邀參演,其他藝術家包括2018年上海艾薩克‧斯特恩國際小提琴比賽冠軍周穎(Nancy Zhou)、肖邦鋼琴比賽獲獎者郭紫堯(Chelsea Guo)、男高音鬱永釗和女高音埃絲特·莫琳·凱莉(Esther Maureen Kelly)。音樂會節目不僅有經典的西方作曲家科普蘭、威爾第的傑作,更將著重呈現陳其鋼、趙季平、王世光等中國作曲家的代表性和開創性作品。

音樂會將以《中華風韻組曲》開場,兩首樂曲分別選自郭思达創作的舞劇《朱鹮》配樂和張渠創作的舞劇《孔子》配樂,新澤西交響樂團將在其音樂總監張弦的指揮下,與古箏、琵琶、笛簫等中國民族樂器演奏者合作完成。西方交響樂和中國民樂相得益彰,讓觀眾在濃郁的東方意境中重溫兩部經典舞劇的風采。

在世界舞台冉冉升起的兩位獨奏新星鋼琴家郭紫堯和小提琴家周穎將先後登上舞台中心,分別演繹陳其鋼的鋼琴協奏曲《二黃》和趙季平的《第一小提琴協奏曲》。這兩部作品皆把中國傳統聲音融合進西方交響樂團和西方獨奏樂器中,帶來現代東西之聲的獨特體驗。鋼琴協奏曲《二黃》的創作動機源自京劇中二黃的過門,作曲家巧妙地將中國音樂語言與西方作曲技法相互嫁接、貫通,作品以一種言笑自若、還淳反素的狀態表達了作曲家對兒時記憶的種種情愫。趙季平創作的《第一小提琴協奏曲》娓娓講述作曲家深沉的內心情愫,全曲如散文詩一般沁人心脾,樸實、柔美、剛毅而充滿理想,表現了作曲家的大愛情懷。

美國作曲家科普蘭的《阿巴拉契亞之春》(Appalachian Spring)原本也是為舞蹈而作,與開篇的《中華風韻組曲》相對應。音樂會最後也將通過兩首歌曲呼應「東西之間」的主題,美國女高音埃絲特·莫琳·凱利和中國男高音鬱永釗將與新澤西交響樂團共同演繹王世光廣為傳唱的《長江之歌》和威爾第耳熟能詳的《飲酒歌》,為音樂會畫上完美的句號。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司從2009年開始著力打造的對外文化交流品牌,先後將優秀民族舞劇《一把酸棗》《絲路花雨》《牡丹亭》《清明上河圖》《十里紅妝》《沙灣往事》《孔子》《朱鹮》等推上肯尼迪中心、林肯中心等世界級藝術殿堂的舞台。除美國外,「中華風韻」的演出足跡還遍及澳大利亞、新西蘭和歐洲各地。去年在疫情背景下,「中華風韻」攜手紐約城市芭蕾舞團交響樂團、林肯中心室內樂協會、旅美華人藝術家及美國本土藝術家舉辦了兩場音樂會「東西之間」與「遠近之間」,處處體現東西方文化的比較和融合,為海外華人帶去溫暖鄉音的同時,也向更廣大的美國觀眾展示全球化之下的當代中華藝術之美。今年在林肯中心推出「東西之間」交響音樂會第二季,活動網站:https://www.lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/show/eastwest-a-symphonic-celebration-359。

演出信息

「東西之間」交響音樂會

7月20日,週三晚7:30

林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)

指揮:張弦

樂團:新澤西交響樂團

小提琴:周穎

鋼琴:郭紫堯

男高音:鬱永釗

女高音:Esther Maureen Kelly

關於指揮張弦

華裔指揮家張弦現任新澤西交響樂團音樂總監,目前已是第六個樂季,樂團今年與她續約至2028/2029樂季。在2009年至2016年作為音樂總監取得巨大成功後,她還繼續擔任墨爾本交響樂團首席客座指揮和米蘭交響樂團名譽指揮。她即將在美國合作演出的樂團包括舊金山交響樂團、洛杉磯愛樂樂團、費城交響樂團等一線樂團。在歌劇領域,張弦將在2024年與大都會歌劇院首次亮相,最近為辛辛那提歌劇院指揮了《托斯卡》。張弦曾擔任BBC威爾士國家管弦樂團和合唱團的首席客座指揮,並且是第一位在BBC管弦樂團擔任正式職務的女性指揮。 2002年,她在首屆馬澤爾-維拉指揮比賽中獲得一等獎,同年,她被任命為紐約愛樂樂團的助理指揮,隨後成為副指揮。

關於新澤西交響樂團

新澤西交響樂團將重新定義21世紀適應時代的全美領先樂團的含義。通過提供具有冒險精神的表演、可供親身實踐的教育 體驗和強大的社區計劃,樂團鼓勵每個人全方位享受管弦樂的力量和創造力,跨越流派和場地,為各行各業的觀眾帶去對其有意義的音樂。在新澤西交響樂團慶祝建團百年之際,他們正在通過支持新興的、尤其是本土的藝術家來重申其對多樣性、平等和包容性的承諾;他們正在吸引那些對古典音樂仍很陌生的聽眾,讓他們感受古典音樂鼓舞人心的深度和廣度;他們還盡可能地在組織各個層面拓展多樣性,從而更好地反映和服務充滿活力的社區。其豐富的教育活動包括青少年管弦樂隊、大師班和虛擬學習機會等,以培養下一代聽眾和音樂家,並幫助學生獲得音樂方面和個人的成長。

關於鋼琴家郭紫堯 Chelsea Guo

青年鋼琴家和女高音郭紫堯已引起國際古典樂壇的關注。她於2021年發行的首張專輯「Chelsea Guo, Chopin: In My Voice」《心詠肖邦》收錄肖邦三部重要鋼琴作品和她自彈自唱的聲樂作品,衝入蘋果古典音樂A-list等多項排行榜前三名。 《留聲機》雜誌稱她為「稀世天才」,將專輯納入「本週最重要古典專輯」。此專輯入選紐約《Opera Wire》「本週最好古典專輯」,獲得英國《BBC音樂雜誌》五分樂評,榮登Billboard古典排行榜第七名,上榜拿索斯中國和紐約古典廣播電台「本月最佳古典專輯」。作為Classic FM「古典明日之星」,她的專輯在Classic FM全周播放。她演出足跡遍及歐美亞包括紐約卡內基音樂廳和倫敦威格莫爾音樂廳等十幾個國家的著名音樂廳。她以鋼琴家和女高音雙重身份亮相德國莫里茨堡音樂節,作為首屆利茲鋼琴節和深圳鋼琴節特邀藝術家在英中兩國舉辦多場音樂會。她曾與著名指揮大師邁克爾· 斯特恩、張弦、湯沐海、巴里·道格拉斯等合作演奏演唱。她曾獲全美第十屆肖邦鋼琴比賽第四名、2019紐約施密德聲樂比賽第一名和2019全美青年藝術古典聲樂大賽銀獎。

關於小提琴家周穎 Nancy Zhou

近年迅速在國際樂壇綻放光芒的華裔美籍小提琴家周穎(Nancy Zhou),是2018年上海艾薩克‧斯特恩國際小提琴比賽及首屆哈爾濱國際音樂大賽小提琴組雙料冠軍。她演出經歷非常豐富,14歲就與出生地的聖安東尼奧交響樂團公開首演,合作過皇家 斯德哥爾摩愛樂樂團、慕尼⿊交響樂團、芬蘭廣播交響樂團、聖彼得堡愛樂樂團、中國愛樂樂團等世界各地的樂團,曾登上卡內基音樂廳、檀格塢音樂節(Tanglewood Festival)等著名舞台。獨奏之外,周穎也熱衷室內樂演出和教學,曾參與韋爾比耶音樂節(Verbier Festival)、拉維尼亞音樂節(Ravinia Festival)等國際知名音樂節。周穎1993 年出生於美國德州 ,4歲起至青少年期都是由父親啟蒙和指導小提琴。在新英格蘭音樂學院拜弗里德(Miriam Fried)教授門下的同時,她憑藉對文學的濃厚興趣,獲得了哈佛大學文學學士學位。 2008年她獲得了享譽世界的著名小提琴家穆特(Anne-Sophie Mutter)的青睞及支持,開啟全球演出場之路。 2018年以來,她也是伊莉莎白女王音樂教堂的助理藝術家,並曾與杜梅(Augustin Dumay)共事。周穎使用的是私人讚助、被稱之為「獅身人面像」(Le Sphynx)的 1730-33 年意大利瓜奈利(Joseph Guarneri)名琴。

關於男高音鬱永釗

畢業於上海音樂學院聲樂歌劇係並獲碩士學位,師從旅美女高音歌唱家李秀英教授。曾參加ISING!國際青年歌唱家藝術節,並在同年與休斯頓大歌劇院舉辦的埃莉諾·麥科勒姆國際聲樂大賽中獲觀眾最喜愛歌手獎和安娜·瑪麗亞·馬丁內茲特別獎,併入選該劇院青年歌唱家培養計劃。先後與休斯頓大歌劇院,大都會歌劇院,西雅圖歌劇院,亞利桑那歌劇院,新奧爾良歌劇院,北京 國家大劇院,小澤徵爾音樂塾,阿斯本國際音樂節,沃爾夫·瑞普歌劇院等劇院合作。 2018-2019演出季,在大都會歌劇院和邁克爾·邁耶全新製作的《茶花女》中飾演阿爾弗萊德, 在亞利桑那歌劇院和休斯頓大歌劇院上演的《藝術家的生涯》中飾演魯道夫,在西雅圖歌劇院上演的《弄臣》中飾演公爵。 2021-2022演出季,在大都會歌劇院上演的《藝術家的生涯》中飾演魯道夫,在《弄臣》中飾演公爵。 2022-2023演出季,將在大都會歌劇院上演的《藝術家的生涯》中飾演魯道夫和《茶花女》中飾演阿爾弗萊德,並將再次與休斯頓大歌劇院合作《蝴蝶夫人》中飾演平克爾頓。

關於女高音埃絲特·莫琳·凱莉 Esther Maureen Kelly

女高音歌唱家,2017年畢業於馬里蘭歌劇院,獲音樂碩士學位,曾在歌劇《被剝奪的榮譽》中飾演年輕的艾利斯,《魔笛》中飾演侍女一,《費加羅的婚禮》中飾演阿爾瑪維瓦伯爵夫人,《天皇》中飾演Yum Yum。在過去幾年參與的青年藝術家計劃——包括薩拉託加歌劇院、科羅拉多州的阿斯彭音樂節和 iSING!國際青年歌唱家藝術節中,莫琳與現代歌劇界的諸多傑出人士合作,表演了各種西方歌劇和中國藝術歌曲。此外,她還曾在美國和新加坡 舉辦過多場獨唱音樂會,並在中國停留數月,參與iSING!國際青年歌唱家藝術節首演的唐詩名篇音樂會的演出。