國際連鎖加盟博覽會(IFE) 6月2日至4日在紐約舉行

國際連鎖加盟博覽會(IFE)於6月2日至4日在紐約舉行。

第30屆國際連鎖加盟博覽會(IFE)將於6月2日至4日在紐約賈維茨中心（Jacob K. Javits Center）隆重舉行，由國際連鎖加盟協會贊助，數百家連鎖企業參展。台灣今年特別組團，有多家連鎖加盟企業參展，尋找在北美的加盟合作夥伴。

國際連鎖加盟博覽會因受疫情 影響，近二年都改為線上舉行，今年6月恢復現場展覽會，提供有興趣的企業家面對面交流的機會。近30年來，國際連鎖加盟博覽會吸引了世界各地的企業家和高層管理人員參加，成為連鎖加盟業的中心平臺。

國際連鎖加盟博覽會由Comexposium/MVF Expositions公司主辦。Comexposium是世界上最大的連鎖加盟博覽會主辦機構，以成功的美國連鎖加盟活動和海外連鎖加盟展覽而聞名，為希望發展該行業的連鎖加盟經營商和客戶提供高質量的面對面機會。每個連鎖加盟博覽會都展示了來自每個行業和每個投資 級別的經營理念。

近年連鎖加盟經營理念在全球範圍內快速增長，數以千計的連鎖加盟公司提供經過驗證的成功理念，幫助企業家依照成功的模式創業而非靠自己創業。博覽會的特色包括來自各個行業和各個投資水準的連鎖加盟經營權。連鎖加盟企業有全面的教育計劃，幫助與會者確定最適合他們的連鎖加盟經營選擇，並通過有關融資選擇、法律問題等的資訊指導他們完成整個過程。

這次國際連鎖加盟博覽會安排了多場座談會：

1. 連鎖加盟基礎知識：與連鎖店的互動。行業專家分享與連鎖店負責人的溝通技巧，專為希望通過連鎖加盟經營模式進行投資的投資者而設計。

2. 走向國際化：聰明的國際化擴張。您準備好進行國際擴張了嗎？如何制定一個積極主動的計劃？需要提供哪些支援？你能期待什麼結果？在這個會議中將討論這些以及更多內容。

3. 高成功率連鎖加盟系統的5個特點。

什麼特點使連鎖加盟經營者大獲成功？在當今的經濟中，大多數連鎖加盟者沒有資金投資於新的戰略和計劃。本次會議將講解連鎖加盟者可以應用的最佳做法，例如瞭解和平衡連鎖加盟者的利益、瞭解特許經營商和整個特許經營系統、授權特許經營商將其業務提升到一個新的水準。

4. 將您的生意打造成連鎖加盟業務，瞭解準備連鎖加盟發展計劃所涉及的實際問題。本次會議適合企業主、考慮通過連鎖加盟經營擴大業務的企業高管、律師、會計師和商業顧問。本次研討會將探討特許經營系統、設計、開發、擴展、特許經營法的基礎知識，並將提供對成為連鎖加盟企業的時機和成本的理解。

紐約賈維茨會議中心位於曼哈頓 429 11th Avenue，憑世界日報上的代碼CWJ可以免報名費。展出時間：週四和週五上午10點至下午5點，週六上午10點至下午4點；現場會議時間：上午9點至下午5點。

如果大家有興趣創業，這次國際連鎖加盟博覽會是一個很好的瞭解和學習的機會，可以面見數百家個經過驗證的連鎖加盟品牌；如果大家有興趣將自己的生意變成連鎖加盟來經營，亦可以參加與會。紐約第30屆國際連鎖加盟博覽會網址：https://www.franchiseexpo.com/ife，免費報名代碼：CWJ。