全新2023 KIA SOUL震撼亮相設計創新活潑 眾多科技功能已成標配

全新2023 KIA SOUL震撼亮相，一如既往地充滿樂趣、實用性和獨特風格。

KIA日前發佈的新款2023 Kia Soul將於今年夏天晚些時候上市，其內部和外部都採用了煥然一新的設計元素以及簡化的陣容及全新色彩，同時還有兩個充滿科技和便利性的選件組合。Soul於2009年首次推出時重新定義了四四方方的小型車細分市場，此後穩步發展，以其前衛的外觀、實用性和效率吸引了幾代客戶。該車定價將在接近車輛銷售日期時公佈。

對於此次KIA全新Soul的上市，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steve Center表示，在首次進入Kia產品陣容時，Soul定義了一個全新的小型車細分市場，並將其一直延續到2023車型年，一如既往地充滿樂趣、實用性和獨特風格，基本形式仍然存在。去年超過75,000名Soul車主表示非常喜歡這款時髦的小車，比2020年的銷量增長了近5%。新的2023 Soul將以其更新的設計延續這一趨勢，裡裡外外都是先進的技術和功能豐富的裝飾。

Soul一直以其大膽而實用的設計出名，而2023新車型則繼續發揚這一優勢，推出全新的前飾板設計。新的格柵配備了可用的LED大燈和重新設計的霧燈，新的日間行車燈和轉向信號完善了前端的重新設計，新的17英寸和18英寸合金輪轂以及重新設計的後飾板和尾燈增強了外觀設計。大量純色和雙色調配色方案仍然保留並輔以新的雙色配色方案，包括：清新白配黑色車頂、衝浪藍配黑色車頂。車輛內部在原有基礎上進行了提升，功能按鈕被合理放置在觸手可及的地方，而帶導航功能的10.25英寸（除LX之外的所有等級均為標配）觸摸屏是對科技感座艙的提升。

為了簡化2023車型陣容，Soul帶來LX、S、EX、GT-Line、GT-Line Tech等級，每個等級都配備許多標準和可選用功能。X-Line和Turbo已停產，但在新車型中可以找到許多原有功能。全新LX技術套件包括盲點防撞(BCA)、後方交叉防撞(RCCA)和16英寸合金輪轂。在已經裝備精良的車型中增加了廣受歡迎的功能，GT-Line技術套件通過各種廣受歡迎的功能和駕駛員輔助系統提高了價值。10.25英寸彩色觸摸屏可控制Harman/Kardon高級音響，並配備外部擴音器、低音炮和安裝在門上的高音揚聲器。多色LED揚聲器燈隨著曲調變換閃爍，可加熱的前排座椅在寒冷天氣為駕駛提供溫暖的擁抱。GT-Line技術還包括：具有交叉路口轉彎能力的前向避撞輔助（雷達+攝像機類型）、高速駕駛輔助、基於導航的智慧巡航控制、電子停車製動器、電動駕駛座、高光內飾、LED大燈和尾燈、貨物蓋、雙層貨艙。

對於Kia美國對安全的承諾，一些以前的可選功能現在已成為所有裝飾的標準配置，包括：帶行人檢測 的前向避撞輔助（FCA-Ped/攝像頭類型）、車道保持輔助+車道跟隨輔助、駕駛員注意力警告、車道偏離警告、遠光燈輔助、後乘人員警報。2023年，Soul由單一動力系統提供動力，高效的2.0升直列四缸發動機在6,200rpm時可產生147馬力，在4,500rpm時可向前輪輸送132磅尺的扭矩。Kia的智慧可變速箱是所有等級的標準配置。

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