法拉盛春季家庭同樂日為社區提供健康資訊和趣味遊戲

法拉盛春季家庭同樂日，為社區提供健康資訊和趣味遊戲。

王嘉廉社區醫療中心攜手帝國藍十字藍盾健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心，將於2022年5月14日（星期六）下午1時至4時，在皇后區 凱辛娜走廊公園共同舉辦法拉盛春季家庭同樂日活動。

紐約市20選區市議員黃敏儀表示：「我鼓勵法拉盛居民參加這次活動，不僅瞭解如何改善自己的健康，還能享受音樂、表演以及親子遊戲的樂趣。感謝王嘉廉社區醫療中心與帝國藍十字藍盾健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心以及各個政府部門為我們社區帶來這次活動。」

民眾參加這次家庭同樂日，既能享受戶外音樂和表演、親子活動帶來的樂趣，也能與王嘉廉社區醫療中心的醫護人員、其他社區服務機構以及民選官員見面，包括紐約市議員黃敏儀、紐約市23選區市議員李琳達(Linda Lee)、市長移民 事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)以及皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)。參加這次活動除了能瞭解社區的醫療服務，還能瞭解紐約州有哪些低收費的優質醫療保險。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監余永新醫生表示：「人人都應該做年度身體檢查和常規健康篩檢，例如乙肝以及其他重大疾病，感謝我們的合作機構與民選官員的支持。法拉盛春季家庭同樂日讓民眾走出家門，到社區參加活動，瞭解如何保持身心健康。」

紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事劉元芬表示：「新冠疫情以及反亞裔的仇恨犯罪，對我們華裔移民社區產生了毀滅性的影響，這凸顯了我們社區人士難以獲取社會服務以及心理健康支持的事實。紐約勵馨提供及時的、符合社區人士語言和文化需要的社會服務，確保社區弱勢群體在此期間能得到幫助。春天陽光明媚，鼓勵大家到公園呼吸新鮮的空氣和曬太陽、參加這次活動獲取有用的社會服務資源、參與老少咸宜的趣味遊戲。」

IDNYC也將會協助年滿10歲及以上的紐約市居民申請紐約市民卡 ，無論申請者的背景和移民狀態；持有免費的紐約市民卡可以讓您獲取和參加紐約市政府提供的各種各樣服務和項目。所有申請者必須攜帶您的住址證明、照片身份證以及一份含有出生日期的文件。

合作機構包括：紐約市議員黃敏儀、紐約市議員李琳達(Linda Lee)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)以及皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)。參加機構包括：亞美醫師協會、啟揚活動中心、IDNYC、紐約市人權局、市長移民事務辦公室、紐約市警察局、亞協服務中心以及南亞社會服務理事會South Asian Council of Social Services。

王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務已超過50年。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都會為您提供醫療服務。瞭解更多詳情，請瀏覽：www.chwchc.org；地址：137-43 45th Avenue, Flushing, NY 11355；電話：929-362-3006；傳真：929-362-3026。