用媽祖文化弘揚媽祖精神用媽祖精神傳播媽祖文化

用媽祖文化弘揚媽祖精神，用媽祖精神傳播媽祖文化。

一年一度的春祭大典終於來臨，4月23日農曆三月二十三是天后媽祖誕辰1062周年的吉祥日子，也是媽祖分靈安宮紐約法拉盛 媽祖廟七周年的紀念日。出席此次媽祖誕辰活動的有：紐約市議員黃敏儀、前紐約州眾議員孟廣瑞、市議員候選人趙靖桉、美國福建僑聯總會主席陳鍵榕、美國美國福建會館主席陳昭銀、美國亞裔 非營利策略聯盟主席團主席朱林驥博士、恒力國際林楠董事長、福州閩江口媽祖基金會主席倪周劍、美國福建商會林慈飛主席、中美收藏家協會柳智富、美國國際藝術聯合會鄭泉財、旅美經貿總商會主席張勝旺、PCF范廣強會長、美國福建書法家協會主席朱立業、美州林則徐基金會黃惠光主席、紐約曲藝戲曲藝術家協會會長張寶新、美菲亞總商會主席梁麥克（Michael Leung）等社區僑領。媽祖分靈安宮紐約法拉盛媽祖廟出席人員有：朱榮斌董事長、黃明萍主席、顧問譚康健、常務副主席薛建明、姚朝暉、秘書長何啟雄、陶淑梅、副會長郭新旭、陳金春、李灃庭、李金峰、薛承海、翁建平等，以及其他義務工作者。

2009年媽祖文化被聯合國 教科文組織列為世界非物質文化遺產「信俗類」，二十世紀八十年代聯合國授予中國媽祖「和平女神」的稱號。媽祖文化無國界，不僅是中國的，也是世界的。媽祖文化不是單一的文化，而是多面性的文化，包括海洋文化、和平外交、海上貿易、旅遊等。簡單地說，媽祖文化體現了文化自信，是人類精神財富和物質財富的總和，是中華民族奉為國家祭典的三大之一（黃帝、孔子、媽祖）。據統計，全球媽祖廟有一萬多座，信眾有3億多人。

媽祖文化是勞動人民千年以來尊崇並信仰的寶貴精神財富。通過媽祖文化和平、和諧的理念，以媽祖信俗為紐帶、媽祖文化為橋樑，傳播博愛精神，教化眾生向上，這就是媽祖文化的重要意義：讓媽祖文化走向世界，世代相傳。華裔同胞應共同用媽祖文化弘揚媽祖精神，用媽祖精神傳播媽祖文化、傳頌媽祖「立德、行善、大愛」的美德、傳遞慈善之光、傳揚民俗文化/海洋文化、助力遺產保護，將媽祖文化普及、推廣。

美國媽祖廟負責人表示：感恩一路陪伴著、支持著媽祖娘娘安居紐約的各屆人士及志願者，有了各界的支持，才令如今媽祖廟的香火越來越旺。

美國媽祖廟地址：132-15 41Avenue, Flushing, NY 11355，聯繫電話：917-622-3333（Mindy）。