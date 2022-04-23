領航國際教育十週年慶回饋學子 送語言課程 抽最新3C獎品

領航國際教育，是紐約首家集規劃和學術補習為一體的學術中心，提供最佳的學業培訓及升學指導。

紐約首家集規劃和學術補習為一體的學術中心——領航國際教育 ，已成立十周年。領航有來自常春藤等名校畢業的專業師資及顧問團隊，在學業培訓及升學指導兩方面，向廣大學生提供專業、優質的服務。十年中，領航已成功幫助無數學生找到明確的學習目標。許多學生獲得了夢想學校的錄取通知書，還達成了職業生涯目標，領航因此成為了全紐約藤校錄取人數最多的升學機構之一。領航得到多家媒體的相關報導，是時代雜誌專訪認可的教育機構，擁有良好的市場口碑和聲譽。

值此十周年慶之際，領航國際教育全體同仁，衷心感謝各位家長、同學的信任與厚愛，陪伴領航走過堅實的十年。為表達謝意，領航特意為學生開展了暑期課程的十周年慶酬賓活動。活動一：5/15日前報名繳費暑期課程，除了有繳費折扣外，還可免費上3/27-5/29的一門語言課程。活動二：凡報名暑期課程者，將獲得抽獎機會，獎品包括一獎（Ipad 9 + Apple Pencil）、二獎（Apple Watch SE）、三獎（Kindle電子閱讀書）、四獎（Samsung A7 Lite Tablet平板）。

在假期中提前預習，是拉開學生差距的分水嶺。領航依據多年輔導學生考試的實際經驗與獲得的家長反饋，集合專業師資力量進行了一連串縝密的教案討論，最終針對數學、生物、化學及英文這四項科目，制定出了適合學生的教學材料以及教案。領航的暑期課程包含SAT 、SHSAT 、各科州考預習課(生物、化學、幾何、代數等)以及大學預備課程(AP物理、AP生物、AP計算機等)。課程中最受歡迎的是SAT和SHSAT考試準備班，領航SAT班平均分數會提升160分以上，而SHSAT班則是有90%的成功率進入八大特殊高中。領航提供全美數學競賽AMC（08/10）的培訓，學生一旦晉級後，可參加AIME(美國數學邀請賽)，這是申請美國大學時最有價值的競賽和活動之一。

在互聯網+的時代，領航不斷創新並研發了應用程式開發(APP Development)課程。學習應用程式開發有很多好處，比如開發程式的成本低、影響大、有趣又個性化、需求高等。領航將會帶領學生手把手編寫數個小程式，從而來學習基礎的技巧，課程的目標是讓學生建立一個屬於他們自己的個性化應用程式。

暑期課程已開始熱烈招生中，名額有限，欲報從速！如同時報名暑期班和密集衝刺班，可享有特殊優惠。諮詢電話：718-705-8085，法拉盛校區地址：36-25 Main Street, 2FL, Flushing, NY 11354(緬街靠近北方大道)。長島校區電話；516-304-5779，地址：1 Bond Street, Great Neck, NY 11021。