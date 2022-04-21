中國信託銀行網路定存 10個月0.70%年利率

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中國信託銀行（CTBC Bank）推出10個月網路定存0.70%年利率，可以透過電腦或手機 ，一周七天二十四小時網上開戶。網上開戶過程不超過五分鐘即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

除了網路定存帳戶外，網路支票 及儲蓄帳戶也提供優惠利率，可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後可立即下載中國信託銀行App，使用查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，不用出門也可完成一般日常銀行業務。

此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款，免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款 申請也可透過網路直接申請。系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料。申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

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中國信託銀行立足美國、放眼全球，擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區提供幫助。該行提供客戶各種存放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，充分享有其在亞太地區的通路優勢。瞭解更多詳情可上網查詢，「中國信託銀行」網址：www.ctbcbankusa.com。