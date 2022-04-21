我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

中國信託銀行網路定存 10個月0.70%年利率

工商記者鍾淑美／紐約訊
心動不如行動，掃描二維碼網上開戶，體驗安全便利的數位金融服務。
心動不如行動，掃描二維碼網上開戶，體驗安全便利的數位金融服務。

中國信託銀行（CTBC Bank）推出10個月網路定存0.70%年利率，可以透過電腦或手機，一周七天二十四小時網上開戶。網上開戶過程不超過五分鐘即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

除了網路定存帳戶外，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率，可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後可立即下載中國信託銀行App，使用查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，不用出門也可完成一般日常銀行業務。

此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款，免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款申請也可透過網路直接申請。系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料。申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

美國中國信託銀行擁有母行強大資金及資源作後盾，為你的企業建構國際化、多角化的版圖，提供個人全球性及全方位的金融服務。

中國信託銀行立足美國、放眼全球，擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區提供幫助。該行提供客戶各種存放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，充分享有其在亞太地區的通路優勢。瞭解更多詳情可上網查詢，「中國信託銀行」網址：www.ctbcbankusa.com。

貸款 支票 手機

上一則

紐約布魯克林地鐵軌道發現兩具男性遊民屍體

下一則

性侵4歲雙胞姊妹 襲警拒捕 22歲非裔遊民落網

延伸閱讀

馬世雲拚連任訪中華會館 加強社區交流

馬世雲拚連任訪中華會館 加強社區交流
30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐
世界日報8場線上升學規劃講座：如何成為富有競爭力的申請人

世界日報8場線上升學規劃講座：如何成為富有競爭力的申請人
利率急升 放貸銀行調降預期房貸金額

利率急升 放貸銀行調降預期房貸金額
移民專頁／ 若為永久綠卡 主申請人棄卡不影響家屬綠卡

移民專頁／ 若為永久綠卡 主申請人棄卡不影響家屬綠卡

熱門新聞

日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴