華人過馬路遭 MTA 巴士輾過重傷 黎保利扭轉案情成功獲得1250萬賠償

黎保利律師樓獲得2020年全美東北部第二高的調解賠償，成功為一名受傷的華人爭取到1,250萬美元的賠款。

家住皇后區牙買加的華裔男士王明（化名），在2014年4月30日的雨夜過馬路時，被一輛左轉的Q17巴士撞倒，臀部與盆骨被碾碎，隨後進行了包括右腿截肢、半椎切除術、造口術在內的一系列手術。王明及家人面臨著巨大的傷痛，高昂的醫藥費以及警察報告中認定的行人過失，導致他們全家都陷入了可能無法求償的困境。王明及其家人決定向黎保利 律師樓（Caesar and Napoli, P.C.）求助，這是一個很明智的決定。

擁有多年意外傷害經驗的黎保利律師在縝密的調查下發現，紐約市捷運 局（NYC Transit）派出的前往車禍 現場調查的人員存在隱瞞真實情況的行為。黎保利律師的發現推翻了行人過失的說法，指出了捷運局存在的欺騙行為，並最終與捷運局達成和解，幫助王明獲得了1250萬元的巨額賠償。

儘管距離車禍發生已過去近6年時間，拄著雙拐的王明如今仍面臨著神經痛等後遺症的折磨，他在回憶起當晚的情形時顯得神情黯然。4月30日晚10點15分左右，下班乘坐Q17巴士回家的王明，下車後準備在188街夾Hillside大道路口從西向東過馬路，當時他正在斑馬線上過馬路且交通燈指示行人可通過，而此時對面方向一輛從Hillside大道左轉進入188街的Q17巴士卻徑直向王明駛來，王明一下子被捲入車輪下，臀部和盆骨當場被碾碎，血流不止，現場慘不忍睹。

黎保利律師指出，由於紐約市捷運局有規定，其管轄的巴士如果出現交通事故，司機應當第一時間致電捷運局，捷運局會派出其下屬的迅速反應小組——服務專線調度員（SLD）前往現場調查事故原因，再由服務專線調度員將調查情況匯報給警局，警察根據他們提供的信息撰寫警察報告。在警察報告中以及黎保利根據信息自由法要求對方公開的紐約市捷運局的調查報告中均稱，事故發生時巴士已經完成左轉，準備向右駛入巴士站。警察報告稱，王明被撞地點距離斑馬線約70呎，如果這一信息屬實，意味著事發時王明橫穿馬路，警方故將此案件性質定性為行人過錯。

黎保利對上述結論持有懷疑態度，在展開調查的同時，又根據信息自由法獲得了當天司機致電捷運局的通話錄音。在通話中，司機對接線員稱自己是「正在左轉時」撞倒了王明，這與捷運局服務專線調度員的調查有所出入。

鍥而不捨的黎保利隨後又找到了一位關鍵目擊者，這名目擊者在案發時正好開車準備跟隨巴士左轉。目擊者親眼目睹了王明被撞倒的瞬間，並在案發後將後方的車攔住，避免王明遭到再次碾壓。這名目擊者在後來的庭審中也作證稱，車禍發生時王明並沒有橫穿馬路，而是在斑馬線上被撞倒。至此，案情走勢完全逆轉，陪審團也對捷運局調查人員企圖掩蓋事實真相的行為感到憤怒。

黎保利還指出，車禍發生時王明才剛到紐約7個月，他的女兒尚未滿18歲。王明因此次車禍受到極大的心理和身體傷害，共接受大大小小共13次手術。他因殘障無法再從事此前幫廚的工作，家中失去了重要的經濟來源，一家人都活在車禍的陰影中。最終，紐約市捷運局同意達成和解，賠償王明1250萬，而王明的醫藥費則大部分由事故車輛的無過錯保險承保。

「要得到最高的賠償，必須有專辦意外傷害及最頂尖的律師團隊。」著名的受傷索償專家黎保利律師樓，因持續多年無數次為客戶成功爭取到巨額賠償的傲人成績，深受業界肯定並屢獲佳評。黎保利律師樓2019年度獲法律界權威topverdict.com全紐約10大頂尖人身傷害獲償解決案佳評，在2019年比評時亦獲2018年度全紐約50大頂尖陪審團裁決案佳評。

黎保利律師樓有7位律師被評為「超級律師」/「明日之星」，這是由同業律師推薦的，只有5%的紐約律師能有此榮譽，相當難得，證明了黎保利律師樓優秀的專業法律服務。

律師樓團隊和工作人員精通英語、普通話、廣東話、臺山話、福州話，不收取諮詢費。除了曼哈頓的大型辦公室外，黎保利律師樓在唐人街、法拉盛和布碌崙華人社區均設有免費諮詢處。如需約見律師諮詢，請聯繫最新的電話號碼：888-620-3888，緊急專線︰888-988-0247。所有人身意外傷害案件都是基於無賠償無需付費的原則，即如果律師樓沒有為案件贏得賠償，就不收客戶分文。不管有沒有身份，你都享有索賠的權利，但很多案件有時限，請立即行動，勿讓機會和應得的賠償與您失之交臂！