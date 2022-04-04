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金&楊聯合律師樓分享 性騷擾相關法律

工商記者林敏儀／紐約訊

性騷擾相關的法律是一把雙刃劍，在保護受害者的同時，也可能成為「受害者」報復的工具。很多人遭到性騷擾而不自知，很多人安分守己卻「天降橫禍」被誣告。

被誣告性騷擾怎麼辦？

事實上，以保護人權為目的所設立的法律，確實偶爾也會遭到心術不正者的利用，也常有人利用性侵相關法律去誣陷無辜者來「碰瓷」。美國法律對性侵有很嚴格的界定，只要女方報警，即使是言語上的挑逗也算是性侵；另外還有身體接觸、性接觸甚至手指上的動作，也被稱為性侵。特別是有些敏感行業，比如美容、美甲、按摩等，在給客人服務的過程中一切如常，客人也滿意地離開了，誰想到不出幾日，竟然被員警以強制觸碰和性侵的罪名逮捕，因為客人在早些時候向員警舉報其在按摩過程中被按摩師性侵。

其中，男性按摩師被控告性騷擾的幾率最高。在紐約，很多華裔按摩師不懂英文，跟客人溝通存在障礙，如果碰到不滿意服務的客人，特別是非華裔客人，有一些就會去警察局誣告按摩師性騷擾，而紐約員警立案一般是根據女方的供詞，假定男方有罪，結果就是這些男性按摩師莫名被抓。很多按摩師甚至沒有身份或正在申請身份，因為這樣的無妄之災可能導致移民都受到影響，這樣的案例屢見不鮮。

律師提醒廣大從事按摩行業的華裔，如果按摩師英語不好、與客人無法溝通，在沒有100%明確客人意圖時千萬不要觸摸客人私密部位。如果遇到客人並非出於按摩的需求而提出按摩私密部位的要求時，按摩師最好拒絕此要求，否則客人和按摩師都存在犯罪行為。另外，如果按摩師沒有拒絕，客人事後有可能會提出控告指控按摩師對其進行性侵，按摩師也很難免責。

金&楊聯合律師樓的資深猶太律師在接到此類客戶委託的第一時間，就為他們辦理了保釋並出庭辯護。這些人無端遭受無妄之災，若沒有專業的律師團隊為其保駕護航，便只能身陷囹圄、留下刑事案底，最終影響移民身份。

如果說男按摩師最怕被控性騷擾，那女按摩師就最怕被控賣淫。有一些華裔女按摩師因為不懂英文，當臥底調查員來按摩的時候，無論對方問什麼都回答「YES」，這是很危險的行為，很多人因此被抓卻不明所以。在這種情況下，必須要有充分證據證明自己是無辜的，並找有經驗的律師與警察局、法庭進行協商，提供充分的證據證明沒有從事按摩以外的行為，一切只是誤會，才能重獲清白。

美國法律對色情賣淫罪的定義很廣，罪名成立的標準也很低。所謂性服務，除了發生性關係外，還包括用手或用口接觸他人的私處。一個小姐只要口頭答應客人以金錢來換取提供性服務的要求，或者是主動詢問客人是否需要額外的性服務，都構成色情賣淫罪，最高可被判罰6個月的牢獄、罰款1000美元。而對於移民而言，如果有兩次以上的賣淫紀錄，移民局會拒絕其任何調整身份的申請。至於那些安排或經營賣淫業的被告，法律認為這些人是逼良為娼，因而處罰非常嚴厲，一般被定罪後要判處3至6年牢刑。

金&楊聯合律師樓的資深猶太律師提醒您，無論您是性騷擾、性侵的受害者，還是無端陷入性侵糾紛的無辜者，都應及時尋求專業律師的幫助。專業有經驗的律師團隊能幫助您維護權益，替您討回公道，不做沉默的羔羊。

金&楊聯合律師樓業務範圍包括：綠卡工卡、騙婚綠卡、海外資產報稅、留學服務、生意/房地產買賣、醫療罰單、保住醫療卡、稅務罰單以及其他政府罰單、身份被盜、債務協商、海關扣押、租賃糾紛、勞資糾紛、快速F1/H1/L1簽證、移民經濟擔保、快速離婚、婚前/婚姻協議、加國移民、南美簽證、投資移民、成立公司、銀行開戶、商標版權、結婚綠卡、未婚夫/妻簽證、政治庇護、驅逐出境、重新開案、移民問話、監獄保釋、探監翻案、性騷擾、賣淫、按摩、劫殺、盜竊、偷渡、假貨等民事刑事、職業移民、親屬移民、歸化公民、破產申請等，請致電212-279-5442或傳真至212-268-8686垂詢，地址位於：450 7th Ave. Suite 305, New York, NY 10123。網址：www.mblawus.com。

性騷擾 移民局 性侵

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