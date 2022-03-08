象印推出限量版不銹鋼真空保溫杯

具有獨特PAC-MAN™設計的限量版不銹鋼真空保溫杯，只限在美國、加拿大和拉丁美洲發售。

高級廚房電器和真空保溫飲具製造商象印，與BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.（萬代南夢宮娛樂美國公司）攜手合作，在優質的暢銷保溫杯上重現曾經風靡世界的復古電玩遊戲角色。PAC-MAN™（吃豆人）限量版系列為兩款不同圖案的真空保溫杯，此系列產品已在全美各零售商 、線上和https://bit.ly/3gT7AKC發售。

象印美國公司副總裁Takatsugu Yamada表示：「PAC-MAN™是伴隨我們這一代成長的角色——好吧，我已經暴露了我的年齡！這次合作對於玩過這款遊戲的小朋友和大朋友來說，都是一次饒有樂趣的夢想成真。與這款跨世代的遊戲一樣，象印的產品也跨越不同的消費群，從適合一般使用的入門級產品到滿足家庭廚神所需的專業炊具應有盡有。」

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.的PAC-MAN智慧財產權授權高級總監Dennis Lee表示：「吃豆人以胃口龐大著稱，在迷宮內四處竄動，不斷吞食豆子、水果和藍色幽靈。經過一番猛烈攻勢後，它肯定需要來一杯清涼提神的飲料。通過與象印的合作，我們希望激發每個人的好動因數，用象印PAC-MAN保溫杯盛載他們最喜歡的飲料，隨時保充水分。」

通過與另一位流行偶像Hello Kitty®（凱蒂貓）的成功合作後，象印總裁Tatsu Yamasaki看到了與BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.合作的價值。他表示：「我們近期在美國與歷史悠久的日本角色進行合作，成功打開了一個新的市場領域，使我們想進一步深入探索。PAC-MAN™是有史以來最成功的街機遊戲，具有相當的影響力！」

此限量版系列具有獨特的PAC-MAN™設計，只限在美國、加拿大和拉丁美洲發售。向可愛的PAC-MAN™吃豆人致敬的這兩款象印保溫杯，分別為黑色和不銹鋼色，各有不同的圖案。容量為16盎司的保溫杯以18/8優質不銹鋼製成，設計輕巧。便利的彈開式杯蓋方便啜飲，杯蓋的安心鎖可防止意外漏出或溢出，而杯蓋上的通氣口構造讓飲品緩緩而出，飲用更順暢。由不含雙酚A的塑膠和SlickSteel®電拋光處理內膽製成的保溫杯，可耐腐蝕和抗污漬。

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.的母公司BANDAI NAMCO集團是全球首屈一指的互動娛樂出版商和開發商，業務觸及所有主要電玩遊戲機、iOS、Android和線上平臺。該公司以創造和發行許多業界頂級電玩遊戲特許經營權而聞名，包括PAC-MAN®、GALAGA®、TEKKEN®、SOULCALIBUR®和ACE COMBAT®。BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.是西半球主要的動漫 類電玩遊戲發行商，其代表遊戲包括NARUTO SHIPPUDEN™、DRAGON BALL Z®和ONE PIECE®。有關該公司及其產品的更多訊息，可訪問：http://www.bandainamcoent.com，或：www.facebook .com/BandaiNamcoUS。

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