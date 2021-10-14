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優越健保為民眾提供醫保福利服務

紐約訊

優越健保(愛心村)即將啟動健保計劃年度投保開放期(AEP)，設在法拉盛緬街及布碌崙日落公園七大道的社區中心已經準備就緒，歡迎前往諮詢優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計劃福利，或其他醫療保健選項的問題。

VillageCare是一家以社區為基礎的非牟利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍/白卡的耆老/殘障人士提供優質專業的愛心服務，並為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。優越健保(愛心村) VillagecareMAX是VillageCare的一部分，為超過18,000名會員提供服務，並一直以其在幫助保持社區健康和活力方面所發揮的作用而自豪。

VillageCareMAX是紐約市發展最快的健保公司之一，繼兩年半前開設法拉盛社區中心以來，已服務了3000多位華裔耆老和會員，該公司又於七月拓展至布碌崙社區，以便於幫助日落公園週邊的居民獲得醫療保險和醫療補助福利。社區長者可於辦公時間親臨社區中心諮詢和加入優越健保(愛心村)計劃。並歡迎現有VillageCareMAX會員前往中心，獲得專業會員服務。VillageCareMAX致力於保障承保會員獲得良好專業護理，並將其服務著重於幫助有長期護理的個人保持居家照護安全。

優越健保(愛心村)社區中心現均嚴格遵照CDC衛生防疫指引，規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。同時辦公室內為員工和到訪者備有洗手液、口罩和防護手套。

優越健保(愛心村)注重推廣Medicare Total Advantage Plan聯邦保健綜合優選計劃。凡是18歲以上、擁有Medicare以及Medicaid、居住在皇后區/布碌崙/曼哈頓/布朗士、符合療養院護理級別的人士，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢瞭解。計劃的2022年度福利包括：每月高達$225的豐厚非處方藥OTC和食品雜貨福利、免費醫生上門治療、無限制的交通接送、高達50次的針灸/理療/眼鏡/齒科服務，加入計劃者可以回國3個月，計劃不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)布碌崙社區中心地址：6120 7th Ave., Brooklyn, NY 11220，電話：(718)517-2650，週一至週五/每單週六上午9時至下午5時；VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，週一至週五/每雙週六上午9時至下午5時，歡迎社區內有需要的民眾親臨諮詢，或致電預約：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。

健保 法拉盛 布碌崙

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