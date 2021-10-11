腸胃肝膽專科西醫伍智聰擅長無痛麻醉腸胃鏡檢查

腸胃肝膽診所伍智聰西醫擅長無痛麻醉腸胃鏡檢查。

腸胃肝膽診所伍智聰西醫（Anthony J. Ng, M.D.）擅長無痛麻醉腸胃鏡檢查，以及無痛非手術除痔瘡。他出身腸胃醫學世家，父親伍賢碩為紐約市華埠 第一位腸胃肝膽專科醫生，有超過廿五年行醫經驗。伍智聰醫師本人通曉英語、國語和台山話，能直接問診，與患者溝通無障礙。

何謂「無痛腸胃鏡檢查」？伍醫師解釋，無痛腸鏡是一種無痛苦胃腸鏡檢查的新技術，又稱鎮靜清醒胃腸鏡，具有併發症少、恢復快等優點。大腸癌是高發癌症之一，但也是可以預防的癌症，早期篩查至關重要，檢查方法以腸鏡檢查最為直接有效。

伍智聰醫師精於肝癌檢查，治療腸息肉、腸癌、胃痛、胃酸倒流、胃炎、胃潰瘍、胃菌、胃癌、血便黑便、隱血、內外痔瘡、便秘、腹痛、腹瀉、腹脹、嘔吐。於此同時，伍醫生也擅於診治各種肝炎、肝硬化、肝腫大，以及各種急性慢性肝炎、食道問題、消化不良等。

該診所優勢：1.精於胃鏡檢查，包括麻醉無痛腸胃鏡檢查，已成功做了上萬例，無醫療事故發生，社區口碑很好，在本行業界受到高度推崇。2.醫學團隊技術精湛，率領團隊的伍智聰西醫本人自名校哈佛大學醫學院畢業，曾受大腸鏡發明名師的嚴謹訓練，理論基礎紮實、臨床經驗豐富、做事審慎認真。該診所聘請多位得力助手——張立群助理醫生，是麻省醫藥和健康科學大學學院的助理醫生碩士學位；姚佩琳助理醫生，擁有史泰登島大學醫院助理醫生學位。3.診所設有最先進的腸胃鏡儀器，經AAAASF認證。4.以無線膠囊內窺鏡做智能膽囊檢查，免去病人對腸胃鏡的恐懼怕痛心理。5.設有腹部和盆腔超音波檢查，幽門螺旋杆菌及氫吹氣檢查，可測胃酸過多等病症。6.擅長無痛非手術除痔瘡。

持有美國 腸胃肝膽專科特考文憑（Board Certified Gastroenterologist）的伍智聰醫生，是美國腸胃照鏡會會員。他還是紐約長老會醫院——威爾‧康乃爾醫療中心和西奈山——貝斯‧以色列醫院的醫學臨床講師，曾任哈佛醫學院教學醫院內科專科以及西奈山醫學院腸胃肝膽專科的住院醫生。

診所受理大部分保險：藍十字、牛津、老人卡、聯合、Aetna、Anthem、GUI、Health First、Health Net、Health Plus、HIP、Horizon、Neighborhood、PHCS、Wellcare等，無保險者優惠。兩處診所地址：華埠中央街139號6樓609/611室(金輪中心，139 Centre Street, Suite 609/611, NY, NY 10013），電話：212-431-4309；布碌崙60街943號C1室（943 60th Street, Suite C1, Brooklyn, NY 11219），電話：(888)256-6385，歡迎預約，網站：www.GIHealthNYC.com。