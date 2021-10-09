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紐約爐頭製造頂級廚具 高性能 高品質提供卓越的產品和服務為宗旨

紐約訊
使用瓦斯的爐具。
使用瓦斯的爐具。

近30年來，紐約爐頭(L & T Restaurant Equipment Supply Inc.)已成為品質卓越且價格實惠的餐廳設備和用品的領先供應商。該公司擁有多樣化的產品線和系統，符合美國和國際質量標準，如NSF、UL、CSA和ETL，在美國、加拿大和南美洲擁有大量客戶。

●研發各種爐具

紐約爐頭餐具有限公司於1994年在美國創建，是集研發、設計、製造於一體的專業餐飲界廚房設備生產企業，其產品全部經過美國政府衛生、煤氣、電氣等管理部門的嚴格認證，設計、生產、銷售各種炊具和餐具，可以根據使用者需求，餐館規模和經營特色，量身訂製各種專業產品。

●爐具多元世界化

 

中華美食文化博大精深，川、魯、粵、蘇、浙、閩、湘、徽八大菜系，炒、煎、炸、蒸、炆、煮焞、多種烹飪手法，不同烹飪方式所用廚具都有不同的要求。該公司團隊工作要求嚴謹、處事認真，根據不同菜式要求，對於火候和做法的特點，並按照美國衛生標準，設計、研發出粵式、川式等多種系列的中餐爐具。憑藉著高品質的產品、個性化的設計、安全可靠的性能，將紐約爐頭成為品牌的象徵，質量的保證。除此之外，紐約爐頭也是唯一入選北美最大的廚具展會—芝加哥展會的華人廚具品牌。

紐約爐頭現已成為全美爐具行業的佼佼者，在中國、韓國、日本建有標準廚具產品的生產基地，各式產品在南北美洲擁有上萬用戶，在中式、韓式、日式、義大利式等餐廳中得到廣泛使用，其中包括美國大型連鎖餐飲集團TAO Group、雲頂賭場（Resort World Casino）等等。提到Tao餐廳，想必在美國的朋友們並不陌生，這個俱樂部性質的亞洲風味餐廳集團深受好萊塢以及世界各地明星的喜愛。紐約爐頭公司與Tao集團有著長達四年的合作，為Tao集團供應品質最優，技術最先進的爐頭產品和服務，深得Tao集團廚房，乃至集團上下所有人的信任和喜愛。紐約爐頭公司已經為Tao集團在全國各地的餐廳提供了七台優質的爐頭系列。相信在紐約爐頭高效優質的產品及服務的支援下，Tao集團的亞洲風味餐廳會得到更多人們的喜愛。

●產品製造

該公司在紐約市擁有5,000平方英尺的陳列室，在紐約布魯克林擁有超過20,000平方英尺的製造和存儲設施，提供全系列產品，包括炒鍋、抽油煙機系統、自助餐桌、商用冰箱、冷卻器、冰櫃、煙燻房、不銹鋼水槽、架子、工作檯、餐具和餐廳家具等。

該公司對產品的製造，是以提供卓越的產品和服務為宗旨。此外，服務餐飲業提供定製、設計、製造和安裝服務。

芝加哥展示會的華人廚具品牌─紐約爐頭。
芝加哥展示會的華人廚具品牌─紐約爐頭。
接受訂製爐具。
接受訂製爐具。
製具廠技術人員操作製作廚具。
製具廠技術人員操作製作廚具。
使用電力的爐具。
使用電力的爐具。

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