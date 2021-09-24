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中國名釀紐約時報廣場全球同慶中秋佳節

紐約訊
杜康
杜康

在美國總經銷商大文行的精心策劃下，十多個中國名酒品牌集體在紐約時報廣場Times Square中心最大的一號大屏LED上亮相，全球共慶中秋佳節。

「每逢佳節倍思親」，旅美僑胞也是一樣，中秋節大家一起團聚，分享月餅。時報廣場是世界的十字路口，在這裡舉行中秋慶祝活動寓意深遠。中國名酒品牌中秋節集體華麗亮相，帶給大家戰勝疫情的希望，大大地提振了情緒，令聚集了世界各地遊客的時報廣場變成歡慶中秋的晚會。

這次時報廣場的LED慶祝活動安排在9月20日（中國的八月十五），和9月21日（美國的八月十五）二天，在時間上兼顧了東西半球。大文行酒業有限公司組織了多個著名的中國酒品牌參加該慶祝活動，計有貴州茅台、四川五糧液、汾酒、古井貢酒、洋河夢之藍、貴州習酒、湖南酒鬼酒、四川郎酒、杜康、衡水老白干、塔牌紹興花雕酒、勁牌、瀘州老窖等。

在過去一年多以來，由於新冠疫情肆虐，大家的生活受到很大影響，現今經濟開始復甦，適逢中秋佳節，大家可共聚天倫，共用美食，開懷暢飲，來自祖國的名釀可以錦上添花，茅台、汾酒、五糧液、古井貢、瀘州老窖、洋河大曲、杜康等等都是席上深受歡迎的佳品，特別是節日，更是餐桌上的必須品。

大文行酒業有限公司(DIAMOND HONG INC)總公司地址：211-239 41st Street, Brooklyn, NY 11232，電話：718-832-1188，電郵：[email protected] ; 南加州公司：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park, CA 91706；北加州公司：33000 Transit Avenue, Union City, CA 94587，網站：www.diamondhong.com。

洋河夢之藍
洋河夢之藍
衡水老白干
衡水老白干
貴州習酒
貴州習酒
勁牌
勁牌
瀘州老窖
瀘州老窖
四川郎酒
四川郎酒
貴州茅台
貴州茅台
湖南酒鬼酒
湖南酒鬼酒
汾酒
汾酒
四川五糧液
四川五糧液
古井貢酒
古井貢酒
塔牌紹興花雕酒
塔牌紹興花雕酒

中國 時報廣場 加州

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