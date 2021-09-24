中國名釀紐約時報廣場全球同慶中秋佳節

杜康

在美國總經銷商大文行的精心策劃下，十多個中國 名酒品牌集體在紐約時報廣場 Times Square中心最大的一號大屏LED上亮相，全球共慶中秋佳節。

「每逢佳節倍思親」，旅美僑胞也是一樣，中秋節大家一起團聚，分享月餅。時報廣場是世界的十字路口，在這裡舉行中秋慶祝活動寓意深遠。中國名酒品牌中秋節集體華麗亮相，帶給大家戰勝疫情的希望，大大地提振了情緒，令聚集了世界各地遊客的時報廣場變成歡慶中秋的晚會。

這次時報廣場的LED慶祝活動安排在9月20日（中國的八月十五），和9月21日（美國的八月十五）二天，在時間上兼顧了東西半球。大文行酒業有限公司組織了多個著名的中國酒品牌參加該慶祝活動，計有貴州茅台、四川五糧液、汾酒、古井貢酒、洋河夢之藍、貴州習酒、湖南酒鬼酒、四川郎酒、杜康、衡水老白干、塔牌紹興花雕酒、勁牌、瀘州老窖等。

在過去一年多以來，由於新冠疫情肆虐，大家的生活受到很大影響，現今經濟開始復甦，適逢中秋佳節，大家可共聚天倫，共用美食，開懷暢飲，來自祖國的名釀可以錦上添花，茅台、汾酒、五糧液、古井貢、瀘州老窖、洋河大曲、杜康等等都是席上深受歡迎的佳品，特別是節日，更是餐桌上的必須品。

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