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長青眼鏡 全方位配鏡 代理奧地利名牌Silhouette

紐約訊
長青眼鏡老闆娘Ms Kim以她38年從業經驗，幫助僑胞挑選適合自己的眼鏡框。
長青眼鏡老闆娘Ms Kim以她38年從業經驗，幫助僑胞挑選適合自己的眼鏡框。

紐約市法拉盛的長青眼鏡(Evergreen Optical)自38年前創設以來，本著「誠信、實在」的經營態度，關心顧客的視力健康，並堅持對服務品質的高度要求與執著。該公司擁有精密準確的驗光配鏡技術，並提供專業配鏡服務及合理的價格，無論售前、售中、售後服務都以親切、關心、細心的態度面對顧客。該公司代理奧地利Silhouette，歡迎需要者前往試戴選購。

Silhouette 是奧地利著名眼鏡品牌，世界名人和皇室成員都喜歡這個眼鏡品牌。在高品質的設計和工藝方面，它擁有十分良好的聲譽。它們款式輕巧、獨特、創新。這個品牌以無框眼鏡設計而聞名，給人一種古老的外觀，超現代和簡約的感覺。

該店老闆娘Ms Kim以她38年從業經驗，教授僑胞如何挑選一副適合自己的眼鏡框。她說，一副好的眼鏡架不單止可以有效優化佩戴體驗，而且還可以修飾臉型，看上去更有魅力。她根據經驗，做如下建議。

一、鏡框的樣式

1、全框：大部分人都會選擇全框的眼鏡。該類型比較安全跟牢固，風格偏時尚運動。清理、保養也比較簡單，還可以適當的遮住鏡片的厚度。缺點是相較其他兩種類型的鏡框要顯得重一點。

2、半框：半框也分上半框跟下半框。看上去比較斯文，而且因為少了半框所以視野比較開闊，重量也相對較輕，清理也比較簡單。缺點是少了半框，裸露的鏡片部分比較危險。

3、無框：無框眼鏡近幾年開始逐漸普及。這類型的眼鏡真的很顯氣質。一體化的外觀看上去非常和諧 ，度數較輕的情況下重量能夠大幅減輕。但當度數較高的情況下鏡片邊緣會比較厚，反而會加大重量。因此度數較高又想體驗無框的感覺，可以選擇高折射率的鏡片。

二、鏡框的材質：

1、PC材質：低端市場比較常見的一種材質，造價便宜。耐衝擊，人送外號「太空片」，10mm以上就可以用作防彈玻璃，柔韌性比較差，難適配。容易掉漆，舒適性較差。

2、TR材質：目前市場非金屬材料的主流材質，無論是韌性、重量跟抗壓都做得很好。因為其彈性較好的緣故，也將它稱之為「記憶塑膠」。易於加工 ，容錯率較高。

3、鎢鈦：它其實是一種塑鋼材料，目前使用並不算多， 柔韌性雖然比不上TR，但也不差。重量比較輕，強度較高，不容易掉漆。這種材料對噴漆技術要求較高，噴漆不良容易導致鏡架脆斷。

4、合金：合金又有許多類型，白銅（以銅為主，主要添加鎳、鋅等）、錳鎳（以錳為主，主要添加鎳等）、高鎳（以鎳為主，添加鉻、錳等）、鎳銅（以鎳為主，添加銅等）等。各金屬材料在於重量、強度、耐腐蝕性上略有差異。價格比較低。缺點是電鍍附著力較弱，容易腐蝕生銹。

5、純鈦：金屬材料中很優秀的材質，質地輕盈，強度高，電鍍附著力強，而且不易變形，佩戴比較舒適。

三、根據臉型選擇鏡架（重點）

1、圓形臉：圓形臉可以選擇棱角分明的方形鏡框。謹慎選擇圓形鏡框，不是所有事情都是負負得正的。

2、橢圓臉：這種臉型的選擇還是比較多的，只要形狀規格均勻恰當都可以完美適配。

3、方型臉：臉型方正，面部棱角分明。可選擇佩戴圓型、半圓形的鏡框，這樣能使臉部的輪廓線條顯得柔和一些。

4、心型臉：也稱倒三角形臉。由於上下並不均勻，上部比下部突出，所以我們可以選擇下部比上部突出的鏡框，使其看上去更加立體均勻。

該店還有近視老花、遠視散光、多光、變色超薄特輕老花鏡片、隱形眼鏡以及各項相關配件等。顧客只要選好適合的眼鏡，從驗光到磨鏡，一次完成。長青眼鏡一周七天，均聘有華人驗光師駐店候診，並協助教師、銀行工會保險和部分韓國企業等退款reimbursement。

長青眼鏡專線：718-463-2500；地址：37-17 Union Street, Flushing, NY 11355。

紐約市 太空 法拉盛

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