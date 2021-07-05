海鷗旅遊 黃石公園旅行團熱賣中

海鷗旅遊集團是北美西部最大的出團公司。

隨著美國疫情 逐步趨緩，全美各地迅速掀起一股旅遊熱潮，各大國家公園的訪客人數紛紛創新高。而黃石公園是大家出遊的首選。黃石公園歷來是夏季最熱門的旅遊目的地，是世界第一座國家公園。海鷗旅遊集團是北美西部最大的出團公司，有超過20年以上的黃石及各大國家公園的接待經驗，所有的黃石訪客全部入住黃石景區或者西黃石，3天2晚的時間遊覽黃石，合理的景點時間安排讓遊客以最精準有效的方式，遊覽國家公園所有最著名景點。

海鷗旅遊負責人也提醒遊客，在選擇旅遊產品的時候，千萬不要被這些標榜所謂三好產品的行程誤導，美東個別旅行社為了節省成本，安排遊客住宿在距離黃石公園2小時車程以外的地方，一共就只有2天1晚的時間遊覽黃石，每天還要浪費4小時寶貴時間在路上。而且，導遊完全沒有國家公園帶團經驗，是標準的疫情前中國 零負團費行程的做法。

為了適應疫情後的遊客需求，海鷗旅遊推出了很多新的旅行線路，天數從2、3天，到10幾天不等。有大巴線路，也有精品小眾線路，所有行程都保證最高性價比。行程涵蓋美西所有最著名國家公園、旅遊城市、景點景區，且都在熱賣中。

其負責人表示，美國民眾正在釋放被壓抑的旅行需求。「我們現在看到的就是所謂的報復性旅行。過去的一年多，人們因為疫情而禁足在家。現在民眾正在補償消費，決定一次玩個夠。」剛剛過去的國殤日長周末，美國國內的旅遊人數達到一年內的高峰，單日近200萬人搭乘飛機，是去年同期的6倍。同時，全美有逾3700萬人開車出遊，比去年同期增長60%。大提頓、黃石國家公園在4、5月的訪客人數分別增長40%以上，創下歷史新高。

美國境內旅遊人氣接近疫情前的水準，知名景點周邊地區的酒店也全被訂滿、租車更是大漲至疫情前4、5倍的價格。黃石及各大著名公園附近的酒店房間也已經紛紛提前兩個月售罄，並且價格也隨之大漲。很多國家公園也大排車龍，對於沒有經驗的遊客來說，安排行程是一個很大的挑戰。全美汽油的平均價格達到每加侖3.04元，為2014年以來的最高水準。

疫情之前，海鷗旅遊的顧客多半是亞裔，其中50%是來自中國大陸的海外遊客。現在由於國際旅遊禁令尚未鬆綁，來自境外的遊客幾乎歸零，遊客全部是美國國內遊客，並且都已接種過疫苗、或者有參團前72小時的核酸檢測陰性證明。同時，旅遊車也會每天多次清理消毒、並保持一定的空座率，旨在為遊客提供最安全安心的參團體驗。因此，性價比更高的跟團遊，由經驗豐富的導遊帶領遊覽，順理成章成為熱門選項。海鷗旅遊每年接待遊客過100萬人次，擁有過100名10年以上經驗豐富的專職國家公園導遊。同時，海鷗旅遊擁有最大規模的車隊和良好的安全記錄。海鷗旅遊歡迎各地代理加盟。

查詢熱線：323-261-8811；網站：www.ctourholiday.com。