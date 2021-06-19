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王能競選20選區紐約市議員6/22選賢與能 票投王能

紐約訊
代表紐約市第20選區唯一獲得紐約市五大警察工會背書支持的市議員候選人王能，願以33年的豐富在地社區服務經驗為民眾貢獻己力，6/22懇請賜票。
代表紐約市第20選區唯一獲得紐約市五大警察工會背書支持的市議員候選人王能，願以33年的豐富在地社區服務經驗為民眾貢獻己力，6/22懇請賜票。

法拉盛華策會福壽老人中心前主任王能(Neng Wang) 先生，今年登記參選角逐紐約市第20選區市議員。王能擁有長達33年豐富的在地社區服務經驗，為了能更深入的服務華人社區，懇請能夠在6月22日民主黨黨內初選時得到法拉盛選民的大力支持，為華人社區發聲。

王能於1984年來美，獲得東亞政治專業及社工專業兩個碩士學位。他在華策會福壽老人中心服務了33年，同時擔任法拉盛農曆新年遊行的總指揮超過20年。在這期間，王能積累了為社區服務的豐富經驗，一直致力於爭取華人的尊嚴，體現華人的價值。

在老人中心擔任主任期間，王能幫助了超過十萬名老人及他們的家庭，幫助他們申請退休金，以及合法申請老人福利。在來美國之後的37年時間裡，王能一直學習、工作和生活在法拉盛，見證了法拉盛一步一腳印的成長。 2020年以來，新冠肺炎襲擊了整個美國，我們的社區也遭受空前未有的災難，雖然疫情逐漸穩定，可是法拉盛包括治安問題在內，有很多問題亟待解決，社區居民需要一位王能這樣有經驗的舵手，用豐富的社區經驗營造一個安全、乾淨、繁榮、和諧的社區。

今天，亞裔在法拉盛已非少數族裔，如果王能當選為市議員，一定會有不同的做法。因為他有33年的社區服務經驗，所以他知道如何去做才能保護好社區：主張用愛與包容取代仇恨、強化治安保護社區、加強警民的關係，法拉盛的繁榮依賴小商家的發展，對文化、習俗的理解很重要；促進族裔和諧，希望商家聘請非亞裔員工，增進英文溝通的能力吸引顧客；訓練交通志工團，在尖峰時刻於主要的街道引領車輛、行人，使通行安全、交通順暢；舉辦更多的多元文化族裔活動，使彼此融合、相互尊重。

王能認為，市議員不是當官，而是一個更好為社區奉獻自己的機會。在社區內犯罪率嚴重升高的現在，王能也是20選區中唯一獲得紐約市五大警察工會背書支持的候選人，他有信心做好警民之間溝通的橋樑，大家一起為恢復法拉盛安全、乾淨、繁榮、和諧的氛圍來努力。

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