陳麥潔明線上慈善演唱會6/12在YouTube呈獻

陳麥潔明主持「憑著愛與社區好友齊頌親恩」線上慈善演唱會，6月12日在YouTube頻道Live呈獻。

華人 善終基金會已連續數年在中華公所舉辦「齊頌親恩演唱會」，與社區大眾共同慶祝雙親節，懷念至親老友。自去年新冠肺炎肆虐全球至今一年多中，仍未能如過往般舉行演唱會。在董事會聽取社區朋友建議後，決定今年的演唱會將於6月12日(星期六)下午2時正通過YouTube網路頻道進行Live表演，與大家以歌聲傳達親情愛意，誠意邀請各界朋友一起上網齊頌親恩。

華人善終基金會成立於1997年，它的緣起是自1985年經營五福集團接觸葬儀的服務。當時看到許多新移民孑然一身尚未在這陌生的土地站穩腳跟，卻適逢家中親友發生意外和病亡，深感徬徨無助，只能靠個人事業的資源來協助。後有幸獲社區中願意發出愛心呼應她的施棺贈地想法的人越來越多，在1997年與數位志同道合的社區善心人士一起正式成立了華人善終基金會。

多年以來，陳麥潔明與華人善終基金會推廣宣揚「忠孝禮義、慎終追遠」中國 傳統文化，並呼籲僑社各界在傳承中國傳統孝念父母報效親恩的同時，倡導華人僑胞對自己安排百年身後事的有所要求，通過推廣「生前契約」，免去事情突發時面臨的徬徨無助。這一活動讓華人避諱的問題有了新的了解與認知。

在節目中，陳麥潔明主席將獻唱多首膾炙人口懷舊金曲，華人社區資深音樂人謝江亦應邀鼎力支持獻藝，還有一班唱家班好友助陣，包括善終會董事李可星、陳穎敏、馬永國、麥沛榮、陳健鎔、伍雁嬋、麥麗卿，以及社區好友王惠嶽、黃素芳、前寧陽主席倪楚勇、黃雪莉、盧元龍、衛伯承等共襄演出。歡迎僑胞民眾請用手機 掃描二維碼鏈接至You Tube頻道收看。