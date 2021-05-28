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紀念六四32周年 美國東西兩岸舉辦各種活動

紐約訊

由北京之春、中國民主運動海外聯席會議、全美學自聯、中國民主黨、中國民聯、民主中國陣線、自由雕塑公園、人道中國、青年中國、基督徒公義聯盟、博訊新聞網、光傳媒、中華聯邦黨、全民共振等組織聯合發起的各項紀念六四32周年活動將陸續展開，今年活動的主題是：點亮一支蠟燭，紀念逝去生命。活動具體安排如下：

一. 5月29日下午1時，美國西岸三藩市啟動六四32周年紀念活動；主題：清洗自由女神像。

二. 5月30日至6月4日，美國東岸紐約法拉盛圖書館門口；主題：紀念逝去生命，向美國政府請願（6月4日傍晚有遊行）。

三. 6月3日，主題：上午10時，在華盛頓國會山附近集會，向美國政府請願；下午1時30分，在華盛頓中國駐美國大使館前抗議；下午2時，全美學自聯組織的華盛頓各界紀念六四活動。

四. 6月3日，美國西岸三藩市的活動；主題：晚上7時開始，三藩市唐人街花園角廣場，點亮蠟燭，紀念六四。

五. 6月4日，美國東岸紐約的活動；主題：下午1時，在中共駐紐約總領館前集會紀念六四32周年；下午2時，快閃聯合國和其他紐約景點；下午4時開始，紐約各界在法拉盛舉行六四紀念集會和遊行；晚8時-9時，在曼哈頓紐約大學對面的華盛頓廣場拱門下，香港青年點亮蠟燭，紀念六四晚會。

六. 6月4日，美國西岸洛杉磯的活動；主題：晚6時-8時，洛杉磯自由雕塑公園，巨型雕塑落成典禮；點亮一支蠟燭，紀念六四晚會。

七. 6月5日，美國西岸自由雕塑公園；主題：上午十時，史密斯議員頒獎餐會。

八. 美國東岸紐約晚上九時，時代廣場第532次茉莉花行動。

九. 6月6日下午兩點，《北京之春》暨各界紀念六四視訊研討會，中國民間運動著名專家學者和團體領導人出席並演講。與會嘉賓：魏京生、黄慈萍、裴毅然（獨立中文筆會會長)、李國濤、張菁、吕京花、王軍濤、唐路、魏碧洲、李進進、高光俊、蘇曉康、邵俊（基督徒公義聯盟）、張杰、王安娜（獨立媒体人、光傳媒總裁）、李恒清、陳破空、金岩、胡平、薛偉、陳立群、張秀岩（会議技術支持）、周鋒鎖、夏業良、陳小平、陸文禾、方政、鄭旭光。

視訊研討會將使用BlueJeans平臺，手機需要下載App，電腦無需下載軟體，通過鏈接直接進入會場。各地聯絡人：美西-舊金山：鄭雲，電話：510-282-8972；美西-洛杉磯：劉燕林，電話：323-580-3990、

楊曉，電話：626-503-2254；美東-華盛頓：倪宇凡，電話：347-952-9194；美東-紐約：陳立群，電話：347-399-1382；邵俊，電話：646-361-5039。

美國 六四 紐約大學

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