國寶銀行辦「華工與鐵路」圖片展效法先人披荊斬棘篳路藍縷的偉大開創奮鬥精神 歡迎僑胞觀賞

國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)和總裁兼CEO孫儀文(Jill Sung)日前非常榮幸地宣布，國寶銀行得到美國 華裔傳統基金會(Chinese American Heritage Foundation)授權，即日起在該銀行旗下各個分行輪流舉辦華工參與美國建設橫貫大陸鐵路的展覽——「華工與鐵路」，歡迎僑胞前往觀賞，免費入場。

這次展覽包括60組圖片，都是由史丹福大學(Stanford University)根據該大學「北美鐵路華工研究項目」而製作，附有中英文描述，詳細介紹了建設橫貫大陸鐵路的過程。自5月3日起，上述展覽首先在包厘街分行櫥窗隆重登場，每次展出八張圖片，每周更換，共計60張。國寶其他分行也會輪流相繼展出，包括法拉盛、布魯克林和費城分行，以便僑胞就近了解華人 為美國基礎建設所做的重大貢獻。

孫儀芬和孫儀文強調，此次展覽是為了慶祝亞裔及太平洋島民(AAPI)傳統月和成就所做的努力之一。5月定為亞裔及太平洋島民歷史傳統月，是為了紀念第一條橫貫大陸鐵路在1869年5月10日竣工。僑胞有必要認識先祖在美國的貢獻，並引以自豪。此外，該銀行也想透過本次展覽，引導大眾尊重華裔，去除偏見，保障華裔人權。

圖片展覽解說共分三部分。第一部分：美國需要一條鐵路大動脈：林肯總統支持「太平洋鐵路法案」橫跨美國東、西岸。第二部分：建設： 從1863年起，到1869年終。鐵道總長約2000英哩，其中從加州薩克拉門多至猶他州普羅蒙特利高地，全長690英哩，簡稱「中央太平洋鐵路」。這部分路段是以華工為主力建築的。1864年因勞工短缺，曾有多達上萬名華工參與建設鐵路。無論是布魯默深槽(Bloomer Cut)，懸崖峭壁上的合恩角(Cape Horn)，還是唐納關峰頂隧道(Summit Tunnel at Donner Pass)，都是華工勤勉耐勞、甚至以生命換來的。從1865到1868年，華工在內華達山脈上總共修建了15條隧道。華工不畏艱難險阻，克服了先天後天的重重障礙，終於完成了如此偉大的工程，華工的巨大貢獻有目共睹，功不可沒。然而可歎的是，後來隨著美國經濟衰敗，針對外來移民的憎恨被政治化，美國國會居然於1882年通過「排華法案」，這是美國歷史上第一條針對特定族群的歧視 性法律。該法案並由對華人單一的歧視擴大到多個國家的移民。這一公然侵犯人權的宗族歧視法案，一直到1943年二戰期間才被廢止。

展覽還有第三部分：主要是重溫修建鐵路時期，社會各界對華工的正面好評；緬懷與追憶華人墓地和當初的華工營地以及之後的紀念活動。時過境遷，華人終於贏得平反，美國開始公允地評價華工。歷史不該被遺忘，結論是太平洋鐵路的宏偉浩大建造，離不開成千上萬華工不遺餘力的投身與奉獻。