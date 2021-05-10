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雲頂世界發財巴士$15車票獲回贈$45老虎機券

紐約訊
付發財巴士$15車票，獲回贈$45老虎機券，可賺取積分參加5月31日寶馬430i敞篷跑車大抽獎。
付發財巴士$15車票，獲回贈$45老虎機券，可賺取積分參加5月31日寶馬430i敞篷跑車大抽獎。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，為方便紐約賓客前往博彩消閒耍樂，每日自華埠法拉盛、艾姆赫斯特、布魯克林提供發財巴士接載客人往返，票價$15。凡21歲以上乘車賓客，可獲賭場回贈的$45老虎機券，並可賺取積分參加5月31日下午2時大抽獎，有機會贏取寶馬(BMW 430i)敞篷跑車。

雲頂世界Catskills大賭場位於紐約上州，占地10萬平方呎，屬拉斯維加斯式的博彩城，距紐約市不到100哩，開車約兩小時。該賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂。特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍，提供尊貴VIP服務。其中牌九遊戲也占賭場大約三分一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工，以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

紐約上州雲頂賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部五星級設備。賭廳現有2,150部老虎機，超過150張即時下注賭檯外，設高額貴賓區。賭場入口右邊，有酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷其境。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事。在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場日前已恢復24小時開放，續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，提供予紐約賓客前往博彩消閒耍樂。發財巴士代理八大道巴士：(718)888-3113(艾姆赫斯特百老匯大道82-51號、法拉盛凱辛娜大道41-40號、布碌崙Bay Parkway/86街、Bay Parkway/66街、八大道/60街)；金禧巴士：(917)518-1718、(718)509-9525(華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號)；帝國巴士：(718)663-9936、(917)916-8139(布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82)。網頁：RWCatskills.com/bustours，查看上車地點、時間及優惠詳情。

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