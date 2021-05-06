新會麗宮國際「僑寶」陳皮紐約受歡迎

「僑寶」品牌陳皮有多種年份和包裝。

中國 新會陳皮馳名於世，麗宮國際的「僑寶」品牌陳皮是其中的佼佼者，出口到美國 後，深受陳皮愛好者歡迎。

江門麗宮國際是中國最大的新會陳皮生產加工企業，被中國政府授予「新會陳皮第一股」的稱號，已發展成陳皮系列研發、生產及銷售為一體的綜合性食品生產加工企業，並成功做了自主品牌，目前擁有九種專利發明。麗宮國際擁有全國最大的生曬光棚面積，達到5000多平方米。並在新會核心地區建立麗宮國際聯盟，柑園面積達到5000多畝，並研發製出多種陳皮系列產品。

●陳皮茶的功效與作用

陳皮，又叫橘皮。陳皮茶能消暑、化痰。該茶溫；辛、苦；歸脾、肺經主治脾胃氣滯之脘腹脹滿或疼痛、消化不良。濕濁阻中之胸悶腹脹、納呆便溏。陳皮茶的功效與作用，在消化系統、心血管系統、呼吸系統、泌尿生殖系統等方面進行分析，主要表現在以下六點：

1、在消化系統的方面：幫助消化，溫和地刺激腸胃，有驅風下氣的效用。

2、在心血管系統的方面：陳皮中的果膠對高脂飲食引起的動脈硬化也有一定的預防作用。

3、在呼吸系統的方面：陳皮有祛痰作用，使痰液易咳出。陳皮煎劑對支氣管有微弱的擴張作用。醇提取物的平喘效價較高。

4、在泌尿生殖系統的方面：陳皮煎劑可使腎功能暢順。

5、在抗炎的方面：陳皮煎劑與維生素C、維生素K併用，能增強消炎作用。

6、陳皮本身具有豐富的維生素B和C，如果配合紅豆、綠豆等食物，可起到減肥作用。

麗宮國際橋寶品牌陳皮系列美洲總代理TraderRay Inc，美洲總經銷紐約寶榮行地址：曼哈頓華埠 伊利沙白街49號地下，電話：212-966-1080。昌發超市亦有銷售。