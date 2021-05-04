日本富士按摩椅 母親節買一送一

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一年一度的母親節即將到來，身為子女應當在這特別的日子裡送上母親一份厚禮以表孝心。今年的母親節活動期間，日本 富士（FUJIIRYOKI，簡稱FUJI）勞斯萊斯按摩椅全部商品勁減$1000，再送價值近$2500（FJ-700 Body Slimmer）魔鬼瘦身機！限時優惠大酬賓，買一送一，買大送大！另可享「免息」分期付錢計畫，先來先得，送完即止。

日本富士（FUJI）按摩椅，有著最新科技的數位4D機芯，自由靈活的4D按摩功能與包裹全身的充氣氣墊融合，實現舒適的伸展按摩技術。它讓您最舒適的享受揉捏、揉按、揉撫、捶打、摩挲、伸展、指壓，充分讓人體全身上下得到適度鬆弛。深層日本指壓數位功能操作，附有中英文顯示功能，瑜伽式拉筋、高檔藍牙音響系統，自動測試，機身可中加長S/L雙軌道，零重力按摩、按摩穴位更精準、立體真人手感按摩法、自動全身加熱治療法、搖搖椅同步前後功能、滾輪系統按摩指壓法、雙腿、雙腳滾輪指壓。劃時代的4D數位功能高科技理念，讓您消除疲勞疼痛、放鬆、紓壓、身心健康、療愈功效，達到全身鬆弛和舒適。

年度爆新款FJ-8500勞斯萊斯按摩椅，並奉送高達十年的產品維修。該產品對材質的選擇、技術功能、產品質量、產品創新和設計，都極具「品質保證」。日本富士按摩椅系列，其創新技術已達世界最高峰，讓人充分享受如真人般手感按摩的體驗。日本富士按摩椅有效緩解壓力、消除疲勞疼痛，每天保持在15至30分鐘的全身使用按摩，能促使身體有效得到全身放鬆及被動運動，並可促進人體免疫力 和身體健康。

母親節期間限時空前大酬賓活動，歡迎試坐體驗及親臨比價選購。地址：法拉盛 新世界商城，136-20 Roosevelt Ave., 2FL Flushing, NY 11354（新世界商城2樓，正門上去右轉）。洽詢電話：646-824-8873。官網：www.fujichair.com。電話：1-888-343-3168。