IRIS烘培坊奶油水果精品蛋糕誌母愛

IRIS烘培坊母親節期間推出「愛妳喔！媽媽」系列水果精品蛋糕，歡迎訂購。

現在又到充滿康乃馨香的5月，今年母親節落在5月9日。這個日期不單只是個日曆上的數字，同時也蘊含著每位母親對自己子女默默付出與無私的犧牲、奉獻及愛。位於法拉盛 、揉和台灣 及日本烘培風格的IRIS烘培坊，於母親節期間推出「愛妳喔！媽媽」8吋奶油水果精品蛋糕。該烘培坊現已接受母親節蛋糕預訂，並提供蛋糕插牌。敬請以電話方式預訂。

今年IRIS烘培坊推出三款母親節蛋糕分別是：「水蜜桃芒果蛋糕」、「草莓奶油水果蛋糕」及「黑森林草莓蛋糕」。這三款蛋糕各具特色及風味。店長Sophia表示，面對從中港台及東南亞 國家來的華人對蛋糕口味有著不同的需求，對市場需求保持高度敏感度的IRIS，研發製作不同風味的烘培產品，迅速回應大眾多元口味需求。

她以這次母親節三款精品蛋糕為例說，水蜜桃芒果蛋糕比較突出芒果與水蜜桃的果香味道，蛋糕反倒是清香帶著淡淡的甜味，帶有熱帶風味的水蜜桃與芒果汁多水嫩，口感清甜。鬆軟綿密的蛋糕與細膩攪打出的奶油搭配，入口軟彈，輕嚼後即在齒間留下淡淡的水果與奶油香。

有著三層蛋糕的草莓奶油水果蛋糕，每層都含有由IRIS烘培師傅手工打出來的奶油，而非罐裝奶油，新鮮、味美，口感絲滑不膩，甜中帶著草莓的香氣。最上面的奶油體上布滿著大顆草莓，是獻給草莓控媽媽的最佳選擇。

巧克力控媽媽們的最愛非「黑森林草莓蛋糕」莫屬。這款蛋糕內含濃濃的巧克力奶油，淋上滿滿的巧克力粉，每一口都瀰漫著巧克力濃郁香甜的滋味。此外，蛋糕造型時尚，蛋糕上另有馬卡龍與草莓的搭配，讓巧克力的味道超值演出。

總之，三款蛋糕口味各有獨特及特色，均搭配新鮮可口的水果與絲滑的奶油，口感內容十分豐富，體現出IRIS烘培坊打造新鮮健康、美味可口蛋糕的理念。

IRIS烘培坊，每周七天營業，營業時間8am至7pm。烘培房地址：39-07 Prince St. Flushing, NY 11354；電話：718-888-1633。有關IRIS母親節蛋糕選項細節，請瀏覽官網：www.irisbakery.com。