中國信託銀行12個月網路定存0.60%年利率，網上開戶，5分鐘搞定。

中國 信託銀行（CTBC Bank）最新推出12個月網路定存 0.60%年利率 。儲戶可以透過電腦或手機，一周七天24小時網上開戶，網上開戶過程不超過五分鐘，即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，讓您不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行是AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過5萬5000台的自動提款機提款並且免收手續費。

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