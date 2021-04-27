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中國信託銀行12個月網路定存0.60%年利率

紐約訊
中國信託銀行12個月網路定存0.60%年利率，網上開戶，5分鐘搞定。
中國信託銀行12個月網路定存0.60%年利率，網上開戶，5分鐘搞定。

中國信託銀行（CTBC Bank）最新推出12個月網路定存 0.60%年利率 。儲戶可以透過電腦或手機，一周七天24小時網上開戶，網上開戶過程不超過五分鐘，即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，讓您不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行是AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過5萬5000台的自動提款機提款並且免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款申請也可透過網路直接申請，系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料。申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

歡迎上網www.ctbcbankusa.com 體驗線上開戶及申請房屋貸款。

美國中國信託銀行擁有母行(台灣)強大資金及資源做後盾，能為您的企業建構國際化、多角化的版圖、提供您個人全球性及全方位的金融服務。中國信託銀行立足美國，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上中國信託銀行網址：www.ctbcbankusa.com。

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