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古董拍賣行NADEAU'S AUCTION 4/17春拍

紐約訊
此次拍品包括超過200件美國和中國古董和民間藝術品、傢俱、銀器、畫作等。
此次拍品包括超過200件美國和中國古董和民間藝術品、傢俱、銀器、畫作等。

位於新英格蘭一家最大的康州古董拍賣行NADEAU'S AUCTION GALLERY，今年春季的拍賣會將於4/17(周六)上午10時舉辦。希望華人踴躍觀展和參與競拍。

此次拍品來自：自1761年以來就屬於同一家庭的羅德島紐波特歷史悠久的故居；康涅狄格州麥迪遜市Alan Gans莊園；康涅狄格州老萊姆市的戴安娜·阿特伍德·約翰遜莊園；康涅狄格州布盧姆菲爾德；康涅狄格州西哈特福德的福勒夫婦收藏；紐約州曼哈頓第72街的房地產；紐約和周邊地區的各種藏品和遺產。關於圖錄及全部照片敬請覽網站：www.NadeausAuction.com。

該次拍品主要精品都是華人喜好的收藏，超過數百件美國歷史中重要家族的收藏品，包括超過200件美國和中國古董和民間藝術品、客製傢俱、銀器、銀條、畫作、地毯等等。該古董拍賣行信譽卓著，大都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來難得的投資收藏機會。

預覽時間：4/15(周四)2PM-6:30PM，4/16(周五)12PM-5PM，4/17拍賣當日(周六)預覽時間：9AM-10AM。其他時間請預約。電話：860-246-2444。

拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095( 離Hartford僅3分鐘 )，EMAIL：[email protected]

拍賣 紐約州 美國

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