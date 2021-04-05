日本富士按摩椅母親節大酬賓至尊豪華型 最高2.5折回饋大甩賣

最新型日本富士按摩椅。

日本 富士按摩椅即日起舉辦母親節大酬賓， 最高2.5折年度回饋大甩賣，先到先得，售完為止。

市面上最好的按摩椅FUJIIRYOKI CYBER RELAX MASSAGE FJ-8500，勞斯萊斯至尊豪華紳士高檔轎車設計品牌按摩椅design，美國 電子消費展市場轟動搶購。

1）按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆；

2）市面上唯一一台4D S-L-L軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩，由頭頂到腳趾全方位按摩！

3）三層深度頸部指壓按摩定點點位，全球唯一脊柱協會認證的醫療保健按摩師椅；

4）超過100個強力氣囊袋，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；

5）腳底反射滾輪按摩，刺激穴位、排毒、疏通經絡；

6）HiFi高清藍牙音箱；

7）隨著按摩程序不同的彩色效果呈現，特殊境界徹底放鬆身心疲憊俱疲勞力；

8）零重力，拉筋熱療功能齊全！

9）4D全程電腦化自動控制調節系統；

10）腿部揉壓波浪起伏按摩，疏通腿肌肉 酸痛消息、除乳酸堆積、疏精活血通絡止痛！

11）大型模式LED觸碰鍵搖控器和智能手臂觸健系統，人工智能！世界知名品牌FUJIIRYOKI日本年年銷售冠軍！

居家防疫期間，如何保持活動、舒解壓力，最新醫學發現提高人體系統以提高免疫力來扺抗病毒，按摩機可幫助健康保命。

富士按摩椅同時推出2021年最潮AI人工智能黑科技，「日本富士高檔頂級醫療按摩椅FJ-8500」，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。

此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。

強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕鬆享受，且透過肌肉放鬆與被動運動的雙重好處，還能增進血液循環，達到促進新陳代謝、幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家DR. FUJI表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士醫療按摩椅憑藉連續在美國的銷售超過20年的專業經驗，不只是多家醫療機構、運動俱樂部、國際醫學美容集團，甚至是Google官方的按摩椅主要供應商，隨著疫情持續，人們更加注意「身體健康第一」，以「日本富士醫療按摩椅」為例，不只早在1954年就推出全世界第一台醫療按摩椅，且隨著科技與人體工學的進步，之後首創3D、4D機芯、搭配S、SL軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL軌道135CM，雙重探測系統，人體GPS智能程序定點定位等。更簡單地說，就是已經可以針對不同身材提供不同按摩，甚至個性化、人性化的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。

居家防疫最佳健康投資，日本富士按摩椅還推出60期分期付款，「零」利息，全面保修十年且三年免費，是最佳的健康投資。母親節大贈送，買一送一，買大送小。並贈送潮牌家庭自行車市價$1488（限8500型號）。查詢產品請電：1-888-266-1618。