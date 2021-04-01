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中科靈芝孢子油組方獲臨床認可鞏固免疫輔助治療 科學防範復發轉移

紐約訊
中科靈芝孢子油組方，腫瘤醫院臨床認可，鞏固免疫、輔助治療，科學防範復發轉移。
中科靈芝孢子油組方，腫瘤醫院臨床認可，鞏固免疫、輔助治療，科學防範復發轉移。

中國科學院旗下的中科公司37年來一直深耕中草藥的現代化研究。十多年前，中科與美國藥企合作，首次踏上美國德州。2016年中科正式落地紐約，為本地僑胞帶來祖國最前沿的中草藥健康品。在疫情之下，面對層出不窮的健康危機，越來越多的中科會員主動來信分享他們的健康心得。

癌症治療中，癌細胞與藥物對機體的殺傷作用使得不少患者難以忍受。中科會員周女士去信中科稱，2019年3月，家人被檢出乳腺癌三期。帶著憂慮的心情，她們去到中科。中科專家詳細詢問病情後，告知三期癌症屬於嚴重，建議服用愛特及靈芝孢子油組合套裝。服後會提升免疫力，改善亞健康症狀，擊退異常細胞，減輕放化療的副作用。家人遵囑服用至今已一年半，因治療癌症甩掉的頭髮全部長了回來，又黑又密。而且放化療期間的副作用也比同期的病友要輕。目前周女士家人CT複查腫瘤已經消失，但還要繼續努力防止復發。多虧使用了中科愛特和靈芝孢子油組合，才有這成績。周女士表示，一定要將中科產品的功效公諸於眾，讓更多有需要的人從中受益。

學會將癌症「斷根」，康復後也不可掉以輕心。會員辜女士去信分享了中科產品幫她戰勝腸癌的體驗。最初她以為手術切除原發癌灶就可以一勞永逸；但之後每次複診癌症指數均漸升高，直到三年前CEA指標已經升高到5.9；而且CT檢查發現肺部有陰影。辜女士表示，「醫生認為可能是癌症復發或者轉移，問我是否再接受手術，可當時我已經81歲了，身體無法支持」。辜女士最後決定向中科求助。中科專家向她建議每天早晚服用靈芝孢子油和愛特膠囊，說這個配方效果很好。辜女士按照建議服用半年後去醫院複診，CEA指標已經降為5.4；以後每次複診均有下降，直至去年底降至3.1。而且服用之後，從無感冒發燒。能直接看到產品的效果，辜女士非常開心。

1990年至今，中科靈芝孢子油組方已經幫助全球逾300萬癌症用家恢復健康。中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於臨床治療，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證、適用於免疫療法的靈芝產品。地址：136-33 37th Ave., STE 2B, Flushing, NY 11354(法拉盛37大道影像中心隔壁)，熱線：1-718-886-8834。

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