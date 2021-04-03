我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

AARP：第2劑新冠疫苗接種前須知

紐約訊
掃描二維碼，關注AARP樂齡會官方微信公眾號。
掃描二維碼，關注AARP樂齡會官方微信公眾號。

除了嬌生公司的疫苗，接種二劑完整Covid-19疫苗才能完全免疫。提醒僑胞如果預約被取消， 傳染病專家兼National Foundation for Infectious Diseases醫學主任William Schaffner, M.D.建議，要主動重新安排接種第二劑疫苗。

有關於第二劑疫苗相關訊息包括：

1.副作用很可能會更強烈

位於明尼蘇達州羅徹斯特的Mayo Clinic傳染病專家兼Mayo疫苗研究組主任Greg Poland, M.D.表示，在疫苗裡沒有活病毒，所以接種疫苗不可能感染COVID-19。但許多人在第一劑疫苗後僅有輕微症狀，卻在第二劑疫苗接種後產生發冷或發燒等現象。

在Pfizer臨床試驗的18至55歲的參與者中，有31%的人在第二劑後報告發燒，而第一劑後只有8%。疲勞、發冷、頭痛和肌肉/關節痛也是兩種疫苗的第二劑接種後的更常見症狀。

好消息是，資料顯示，年長者不太可能出現疫苗反應。在Pfizer試驗的年滿55歲的人群中，22%的人在第二劑疫苗後出現發燒，而有3%的人在第一劑後有溫度異常。

2. 接種前避免吃止痛藥

CDC並不建議民眾在接種前吃止痛藥，除非是醫生建議。Poland和Schaffner 說，在接種之前先吃止痛藥可能削弱疫苗的有效性。但是，在疫苗接種後吃乙醯胺酚(Tylenol)或Advil或Motrin這樣的藥物，來治療疼痛、發燒、發冷或頭痛等副作用是可以的。

3. 劑量的間隔不用很精確

Pfizer疫苗的第二劑應該是在第一劑之後的21天給用；而對於Moderna疫苗，建議的間隔期是28天。但若無法在精確的日期安排預約，那麼CDC也允許稍有一些靈活性。第二劑疫苗可在第一劑之後最多六周注射，但仍建議最好按建議的間隔接種。

4. 第二劑疫苗應來自與第一劑相同的製造商

CDC 表示，Moderna和Pfizer疫苗「不可互換，也不可與其他COVID-19疫苗產品互換。混合產品系列的安全性與功效尚未被評估。」

5. 注射部位出現皮疹並不是跳過第二劑的理由

如果在第一劑疫苗後的三到十天於注射部位出現皮疹，CDC說，這並不妨礙接種第二劑，但建議在另一隻手臂接種。少數人在疫苗接種後已出現此類皮疹，有時被稱為「COVID手臂」。在2月10日發布的指導意見中，CDC表示該反應不被認為表示在接種第二劑後有更嚴重過敏反應的風險。

6. 應該暫時避免所有其他疫苗

最近可能是接種帶狀皰疹或Tdap疫苗的時間，但您應在COVID-19疫苗劑量之間暫時避免接種那些疫苗。因為還沒有關於COVID疫苗與其他疫苗同時給用的安全與功效的資料，CDC建議在兩劑疫苗之前和之後兩周避免其他免疫接種。

7. 不會立即產生完全免疫

在第二劑疫苗後，身體需要兩周時間形成對病毒的完全防護。在此之後，Schaffner說，即使接觸COVID-19感染者，出現嚴重疾病的機率幾乎為零。CDC還說，如果暴露於COVID-19感染者，只要符合沒有症狀，且距離第二劑疫苗接種未超過三個月，皆不再需要檢疫隔離。

8. 仍需要戴口罩

在公共場合應繼續戴口罩並保持社交距離。原因是，即使接種了疫苗，仍有小概率生病。此外，即使沒有症狀，仍可能攜帶病毒，並無知覺地傳播給還未接種疫苗的人。Schaffner說，在全美實現群體免疫之前(即一個群體中大部分人都對疾病有免疫力時)，每個人仍務必戴口罩，以阻止病毒的傳播。

更多AARP樂齡會相關問題，歡迎撥打中文熱線1-888-832-1888諮詢。了解更多關於新型冠狀病毒COVID-19的資訊，請瀏覽AARP樂齡會中文官網專頁https://chinese.aarp.org/covid-19/或掃描二維碼，關注AARP樂齡會官方微信公眾號。

疫苗 CDC 微信

上一則

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

下一則

兩社團慷慨解囊 助鄭勇、劉用發

延伸閱讀

接種疫苗後會再傳染嗎？科學家鎖定大學生研究

接種疫苗後會再傳染嗎？科學家鎖定大學生研究
門檻放寬 9州3月底前開放所有成人接種疫苗

門檻放寬 9州3月底前開放所有成人接種疫苗
迎接重啟 疫苗護照研發有譜 著重隱私、防偽

迎接重啟 疫苗護照研發有譜 著重隱私、防偽
日推疫苗護照 鋪路開放海外旅遊 韓4月起可休疫苗接種假

日推疫苗護照 鋪路開放海外旅遊 韓4月起可休疫苗接種假
慈善團體：英國疫苗買太多 足供全球醫護接種兩次

慈善團體：英國疫苗買太多 足供全球醫護接種兩次

熱門新聞

3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃