AARP：第2劑新冠疫苗接種前須知

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除了嬌生公司的疫苗 ，接種二劑完整Covid-19疫苗才能完全免疫。提醒僑胞如果預約被取消， 傳染病專家兼National Foundation for Infectious Diseases醫學主任William Schaffner, M.D.建議，要主動重新安排接種第二劑疫苗。

有關於第二劑疫苗相關訊息包括：

1.副作用很可能會更強烈

位於明尼蘇達州羅徹斯特的Mayo Clinic傳染病專家兼Mayo疫苗研究組主任Greg Poland, M.D.表示，在疫苗裡沒有活病毒，所以接種疫苗不可能感染COVID-19。但許多人在第一劑疫苗後僅有輕微症狀，卻在第二劑疫苗接種後產生發冷或發燒等現象。

在Pfizer臨床試驗的18至55歲的參與者中，有31%的人在第二劑後報告發燒，而第一劑後只有8%。疲勞、發冷、頭痛和肌肉/關節痛也是兩種疫苗的第二劑接種後的更常見症狀。

好消息是，資料顯示，年長者不太可能出現疫苗反應。在Pfizer試驗的年滿55歲的人群中，22%的人在第二劑疫苗後出現發燒，而有3%的人在第一劑後有溫度異常。

2. 接種前避免吃止痛藥

CDC 並不建議民眾在接種前吃止痛藥，除非是醫生建議。Poland和Schaffner 說，在接種之前先吃止痛藥可能削弱疫苗的有效性。但是，在疫苗接種後吃乙醯胺酚(Tylenol)或Advil或Motrin這樣的藥物，來治療疼痛、發燒、發冷或頭痛等副作用是可以的。

3. 劑量的間隔不用很精確

Pfizer疫苗的第二劑應該是在第一劑之後的21天給用；而對於Moderna疫苗，建議的間隔期是28天。但若無法在精確的日期安排預約，那麼CDC也允許稍有一些靈活性。第二劑疫苗可在第一劑之後最多六周注射，但仍建議最好按建議的間隔接種。

4. 第二劑疫苗應來自與第一劑相同的製造商

CDC 表示，Moderna和Pfizer疫苗「不可互換，也不可與其他COVID-19疫苗產品互換。混合產品系列的安全性與功效尚未被評估。」

5. 注射部位出現皮疹並不是跳過第二劑的理由

如果在第一劑疫苗後的三到十天於注射部位出現皮疹，CDC說，這並不妨礙接種第二劑，但建議在另一隻手臂接種。少數人在疫苗接種後已出現此類皮疹，有時被稱為「COVID手臂」。在2月10日發布的指導意見中，CDC表示該反應不被認為表示在接種第二劑後有更嚴重過敏反應的風險。

6. 應該暫時避免所有其他疫苗

最近可能是接種帶狀皰疹或Tdap疫苗的時間，但您應在COVID-19疫苗劑量之間暫時避免接種那些疫苗。因為還沒有關於COVID疫苗與其他疫苗同時給用的安全與功效的資料，CDC建議在兩劑疫苗之前和之後兩周避免其他免疫接種。

7. 不會立即產生完全免疫

在第二劑疫苗後，身體需要兩周時間形成對病毒的完全防護。在此之後，Schaffner說，即使接觸COVID-19感染者，出現嚴重疾病的機率幾乎為零。CDC還說，如果暴露於COVID-19感染者，只要符合沒有症狀，且距離第二劑疫苗接種未超過三個月，皆不再需要檢疫隔離。

8. 仍需要戴口罩

在公共場合應繼續戴口罩並保持社交距離。原因是，即使接種了疫苗，仍有小概率生病。此外，即使沒有症狀，仍可能攜帶病毒，並無知覺地傳播給還未接種疫苗的人。Schaffner說，在全美實現群體免疫之前(即一個群體中大部分人都對疾病有免疫力時)，每個人仍務必戴口罩，以阻止病毒的傳播。

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