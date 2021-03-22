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專業中醫韓惠光 淺談化療副作用探討正確中藥實質功效

紐約訊

人類開始研究對抗癌症已經超過120多年。1900年代初期德國化學家Paul Ehrlich為了治療癌症輾轉發明了用化學藥品治療癌症，化療——chemotherapy，也是他首用的字彙。先在戰犯身上試驗，後來稀釋藥力再轉移給癌症病人治療，可是化療藥反而殺死太多好細胞而置人於死地。

120多年後的今天，醫學家還是在絞盡腦汁尋找有效的化療西藥治療癌症，可是目前美國每年死於各種癌症的多達六、七十萬人。這個數字比過去一年新冠病毒死亡的人還高（約50多萬人），然而醫學家立刻發明新冠病毒疫苗，目前明顯減少擴散感染降低死亡率。100多年了為什麼沒有研發癌症疫苗呢？

專業中醫韓惠光研究古老中藥秘方40餘年，深深了解中藥驚人的作用與功效。因其西方病理營養學的背景，多年來豐富經驗，調理過成千上萬患者。所有來訪者都必須提供服用韓氏平衡中藥前後的西醫檢驗報告。除了要證明效果的真實，也幫助韓醫師確認選用藥材的正確精準性。

中藥是中國數千年累積的珍貴文化精華。很可惜被太多人棄之如敝屣。韓醫師建議僑胞如果有病要先看西醫檢查清楚，同時西藥治療，如果效果不彰再求診專業中醫。

韓醫師強調正確中藥調理應該是全面性的，必須要先了解各個內臟獨自的功能，也必須要了解與其他臟器相輔相承的連結功能，確認所需藥材的精準選擇對症下藥，才能有立桿見影的效果，也就才能救命。

在清除癌細胞的同時也必須要修補受傷的好細胞，才能有效幫助患者恢復健康。一般腫瘤只要沒有腹積水腳腫都有希望，除了血癌、紅斑狼瘡、大淋巴癌、已經疼痛胰臟癌等無效之外，大部分癌瘤如果及時治療都不難清理。不怕擴散，只要不錯過最後清理關頭。歡迎首次免費諮詢。

欲了解新冠清理細節，請參考2/3、2/14、2/23、2/28及3/1微信moment文宣。末期癌患者請google（韓惠光專欄）的病例。電話：917-838-2579，請留言速回，微信語音或留言：惠光HealsNYC，ID：hains2689。

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