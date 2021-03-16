陳逵舟律師團隊助您做好遺產規畫

陳逵舟律師2009年加入著名華人 律師徐立平律師團隊。徐立平律師在華人社區開啟了信託規畫及官司保障的先河。其經典名言「我不可以讓你長命百歲，但可以幫你死而無稅」，在華人社區廣為流傳。陳逵舟律師便是徐立平律師在華人社區所訓練出的專業信託官司律師之一，盡得其真傳，服務於紐約 、新澤西 華人社區，高效地為客戶服務。

2020年新冠肺炎的全球性大範圍感染，令許多人開始重視生老病死的現實問題，擔心沒有遺囑或建立信託，若突發大病或死亡時，財產和家庭都沒有保障。目前，聯邦政府計畫將目前個人遺產稅有1158萬元遺產稅的免徵額(對已婚夫婦則有2316萬元的免徵額)，恢復到2009年的350萬元的免稅額，並將稅率由目前40%提高到77%。因此，繼承房產、股票、股權後涉及的增值稅也將大大提升，故應及早把握現行的優渥法規。

陳律師團隊也發現，已經建立可撤銷或不可撤銷信託的客戶，除了簽署初始的信託文件外，有些客戶從未將任何個人資產轉移到該信託中。更糟糕的是，一些將資產轉移到其不可撤銷的信託中的客戶，卻沒有提交必要的贈與稅申報表。這樣他們就面臨幾個問題。首先，建立可撤銷的信託卻不把任何資產轉到其中，是沒有任何意義的，因為建立該信託的主要原因之一是當委託人死亡時，只有其信託中的資產才可以避免遺囑認證程序。其次，若建立不可撤銷的信託，將其空置即不轉移任何資產到該信託，也顯得毫無意義，因為該信託的主要優勢就是將個人資產轉移出遺產從而減少遺產稅。最後，將個人資產轉移到不可撤銷的信託中，卻未能提交正確的贈與稅申報表，也是浪費了轉移資產到信託中從而帶來的稅收優惠。

因此，高資產高收入的族群一定要趁早合法規劃節稅。若是拖延或忽略了節稅的相關訊息，他們會發現一生辛勤工作所賺的錢及財產近半交稅了。越早的移產及遺產規畫，越早能達到避稅及省稅的效果。

陳逵舟律師表示，合法為客戶合法規避50%至100%的遺產稅；不論遺產稅法如何更改，絕對讓客戶少繳或不繳遺產稅。該律師樓所獨立設計的「兒女離婚及官司保障信託」能夠保障遺產傳授給兒女後，充分維護委託人權益。此外，律師樓提供可讓信託內的財產代代相傳，再無遺產稅，且每代都享有充分的法律保障。

陳律師團隊注重細節，認真負責，憑藉多年的地產開發經驗和獨特見解，提供量身定做遺產規畫、信託及官司等法律服務。歡迎僑胞致電諮詢：212-952-1888；網址：www.portico-financial.com/trust；地址：139 Centre #808, New York, NY 10013。