紐約社區綜合家政服務 選萬能！

Care All美國萬能服務公司是紐約正規註冊的綜合性家政服務機構。

現在紐約市 民最關注的問題是如何更好地預防COVID-19，大家都知道預防病毒最有效的措施是減少外出，但我們如何能既做好預防措施、又不影響公司日常運作和正常的生活所需呢？為滿足社區需求，各種衛生清潔、消毒殺菌以及送藥、送菜、送餐等服務應運而生，越來越多的家政服務也猶如雨後春筍般出現，但目前很多家政服務單一或是未成規模。去年在法拉盛新開業的「萬能服務」家政服務機構成為了大家的選擇，該機構從規模上、專業上或服務項目上均能滿足民眾的需求。

Care All美國 萬能服務公司是紐約正規註冊的綜合性家政服務機構，該公司高定位、高起點，服務範疇比普通家政更多、更廣，人才資源、服務標準等也在家政行業中領先。為確保防疫，萬能服務公司一直將衛生安全的監管放在首位，所有消毒和清潔產品嚴格把關，所有專業雇員必須按要求注射新冠疫苗，並定期進行例行檢測 。在目前疫情嚴峻的情況下，保障客戶的健康安全首先要保證服務人員的健康安全，公司高標準、科學規範的線上線下管理模式，以及專業、負責、貼心周到、安全放心的服務，贏得廣大客戶的讚譽和喜愛。

有需要的公司或個人，不妨到美國萬能服務公司親身體驗他們安全周到的服務。電話：718-888-0061，地址：41-60 Main Street, Suite 305B, Flushing, NY 11355，郵箱：[email protected]，網站：careallus.com，手機APP：CareAll Services。