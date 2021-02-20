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中華詩詞歌賦線上音樂會 賀牛年新春

紐約訊
中華詩詞歌賦線上音樂會，牛年新春賀禮，傳承中華文化。
中華詩詞歌賦線上音樂會，牛年新春賀禮，傳承中華文化。

由中美聲樂藝術家聯盟舉辦的「中華詩詞歌賦線上音樂會」，讓中華詩詞乘上歌聲的翅膀，向紐約的華人社區呈獻不一樣的牛年新春賀禮。

《中華詩詞歌賦音樂會》節目豐富，當中包括女高音吳郁獨唱「越人歌」和「釵頭鳳」、特約民歌女高音張欣演唱「獨上西樓」和「卜算子．詠梅」、特約男高音張晶獨唱「楓橋夜泊」和「長相知」、男中低音張震獨唱「關雎」、馬曉玢女高音獨唱「春曉」、女中音史艷嬌獨唱「如夢令」、尚斌男低音獨唱「滾滾長江東逝水」和「滿江紅」、葛艾倫男高音獨唱「點絳唇．賦登樓」、女高音劉筱悅獨唱「月滿西樓」、男高音趙冬獨唱「南鄉子．登北固亭有懷」。觀看節目敬請登入網址https://youtu.be/aMUHxrqCkp4。

在過去一年中，不論新冠肺炎疫情流行或是社會衝突爆發，都產生許多令人不安及惶恐的時刻，且疫情令各行各業都受到嚴重影響。中美聲樂藝術家聯盟主席吳郁表示，自去年限聚防疫實施以來，紐約市的表演藝術活動完全停止，仰賴在劇場表演而生活的音樂藝術家們如今幾乎都失去了工作，但該聯盟的音樂藝術家們仍然不負使命的召喚。

去年耶誕節舉辦的線上公益音樂會得到廣大聽眾的熱烈反響和鼓勵。中美聲樂藝術家聯盟決定，在農曆新年之際再辦一場別具特色線上音樂會，旨以傳承與發揚中華傳統文化。為了做好這次音樂會，每一位歌手都非常努力，通過學習傳唱唐詩宋詞，領略這些中華詩詞的風采和詩人的情懷。除此之外，團隊特別用心為這次音樂會製作視頻，以配合唐詩宋詞的意境，歌曲與水墨丹青相互渲染襯托，彰顯國風雅韻。

紐約市 疫情 耶誕節

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